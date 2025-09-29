Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы

11:37 29.09.2025

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает РИА Новости.

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством документа играют важную роль в поддержании макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов граждан.

Проект бюджета