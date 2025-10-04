Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретаемые россиянами через зарубежные маркетплейсы, пишут "Ведомости".
Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.
Норма будет распространяться на товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС. Уплата налога иностранными продавцами и торговыми площадками должна будет производиться ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну и зачем таможенную пошлину НДС обзывать?
"Маловато будет маловатооо...!"
Шерсти им мало, решили с баранов и шкуру сдирать.
з\п себе уменьшите. совсем оборзели.
«Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов
Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.»
+
Тут какое то недоразумение наверное.
+
То есть на российские домашние товары и услуги НДС 22%.
А на импортные товары 5%?
+
Чудны дела твои Господи..