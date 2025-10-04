Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретаемые россиянами через зарубежные маркетплейсы, пишут "Ведомости".

Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.

Норма будет распространяться на товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС. Уплата налога иностранными продавцами и торговыми площадками должна будет производиться ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 04.10.2025, 13:49
    Гость: Иван Иванов

    «Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов
    Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.»
    +
    Тут какое то недоразумение наверное.
    +
    То есть на российские домашние товары и услуги НДС 22%.
    А на импортные товары 5%?
    +
    Чудны дела твои Господи..

