«Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов

12:57 4.10.2025

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретаемые россиянами через зарубежные маркетплейсы, пишут "Ведомости".

Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.

Норма будет распространяться на товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС. Уплата налога иностранными продавцами и торговыми площадками должна будет производиться ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.