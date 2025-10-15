Трамп: все страны решили выйти из БРИКС из-за пошлин США

Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, что страны активно покидают БРИКС, опасаясь американских пошлин. 

«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».

Президент США не уточнил, какие именно страны намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания.

Ранее Дональд Трамп назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые задумываются о присоединении к организации.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2025, 17:54
    Гость: Европеец

    Интересно - как ты пришёл к такому глупому выводу ?
    Вот тут некий Имрек пишет о себе вещи - яхты у него, резиденции а сидит тут точно также. Или врёт ? Я думаю врёт с самого начала а сидит у вас за углом.

  2. 15.10.2025, 17:13
    Гость: Круто Трамп рулит

    «Китай сам выращивает сою, а не покупает ее у США, специально, чтобы создать трудности американским фермерам. Это экономически враждебный акт», - Дональд Трамп...

  5. 15.10.2025, 16:26
    Гость: это ждет и евроколхоз

    Махмуд признала, что британия потеряла контроль над границами из-за мигрантов

Все комментарии (29)
Выбор читателей
© KM.RU
Жертвы мошенников могут отобрать квартиры у честных покупателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Власти обяжут всех отрабатывать после медвуза — даже платников
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
Избранное
Симфонический оркестр «Глобалис» «В тени ветров» (концерт для флейты с оркестром)
Владимир Спиваков разрешил Оркестру Сергея Мазаева похулиганить в Доме музыки
Спектакль «Он. Она», 17 и 18 марта, «LA’Театра»
Гарик Сукачев спровоцировал беспощадные танцы
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
QUEENtet Сергея Мазаева «Русская сказка»
«Воскресение» (первый акустический тур), 18 ноября (и другие даты), Оренбург, ДКиС «Газовик» и другие города
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
Четыре любви Владимира Высоцкого
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации