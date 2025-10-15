Трамп: все страны решили выйти из БРИКС из-за пошлин США

11:29 15.10.2025

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, что страны активно покидают БРИКС, опасаясь американских пошлин.

«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».

Президент США не уточнил, какие именно страны намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания.

Ранее Дональд Трамп назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые задумываются о присоединении к организации.