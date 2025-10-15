Трамп: все страны решили выйти из БРИКС из-за пошлин США
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, что страны активно покидают БРИКС, опасаясь американских пошлин.
«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».
Президент США не уточнил, какие именно страны намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания.
Ранее Дональд Трамп назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые задумываются о присоединении к организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно - как ты пришёл к такому глупому выводу ?
Вот тут некий Имрек пишет о себе вещи - яхты у него, резиденции а сидит тут точно также. Или врёт ? Я думаю врёт с самого начала а сидит у вас за углом.
«Китай сам выращивает сою, а не покупает ее у США, специально, чтобы создать трудности американским фермерам. Это экономически враждебный акт», - Дональд Трамп...
у эмигранта все было бы в шоколаде он тут бы не сидел.
БРИКС- изначально мертворожденная структура.
Махмуд признала, что британия потеряла контроль над границами из-за мигрантов