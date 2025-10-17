Россияне стали больше экономить в магазинах

08:36 17.10.2025

Темпы роста потребительских расходов в России значительно снизились — с 13–14% в начале года до 6% к июлю, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования Совкомбанка.

По данным Банка России, в сентябре доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, достигла 56% — максимума с марта 2023 года. Аналитики говорят о «переходном состоянии» в розничной торговле: покупатели сокращают траты и реже совершают спонтанные покупки.

Оборот розничной торговли за восемь месяцев 2025 года вырос лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше прошлогоднего показателя, сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сильнее всего просел спрос на непродовольственные товары — рост всего 2% против 12% годом ранее. Продажи продуктов питания также замедлились — до 2% с 6–8% в 2024 году.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращение расходов связано не только с инфляцией, но и с изменениями на рынке труда — растет доля неполной занятости и снижаются бонусные выплаты.