Россияне стали больше экономить в магазинах

Темпы роста потребительских расходов в России значительно снизились — с 13–14% в начале года до 6% к июлю, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования Совкомбанка.

По данным Банка России, в сентябре доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, достигла 56% — максимума с марта 2023 года. Аналитики говорят о «переходном состоянии» в розничной торговле: покупатели сокращают траты и реже совершают спонтанные покупки.

Оборот розничной торговли за восемь месяцев 2025 года вырос лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше прошлогоднего показателя, сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сильнее всего просел спрос на непродовольственные товары — рост всего 2% против 12% годом ранее. Продажи продуктов питания также замедлились — до 2% с 6–8% в 2024 году.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сокращение расходов связано не только с инфляцией, но и с изменениями на рынке труда — растет доля неполной занятости и снижаются бонусные выплаты.

  1. 17.10.2025, 15:41
    Гость: для Сытость

    На этих полках лежит(стоит) 2/3 опасного для здоровья ,как бы,продукта.Зачем покупать это,деньги тратить,да ещё во вред себе? Значит,становимся экономнее,но в первую очередь,внимательнее.ПС:наесться можно чем угодно,только настоящими(ну,почти)продуктами,содержащими хороший белок и животный жир,наедаешься быстрее при меньшем их количестве.

  3. 17.10.2025, 15:20
    Гость: Александр

    Нормально, 4-й год СВО. Во время ВОВ кормили пайками хлеба по карточкам. А у нас на %-ы экономят - какой ужас! То-то местные либерасты и забугорники завыли хором, хотя сами себе ни в чём никогда не отказывали и отказывать не собираются.

  4. 17.10.2025, 15:00
    Гость: бп-320

    Результат экономики по набиуллиной. А ТЕХ КТО БЕРЕТ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ СРАЗУ ОТПРАВЛЯЮТ В ПСИХУШКУ ЛЕЧИТСЯ .

