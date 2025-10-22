Силуанов: увеличение налогов на банки навредит нашей экономике

Минфин не будет поддерживать предложения об увеличении налогов для банковского сектора. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"В условиях действительно сегодня высоких процентных ставок мы понимаем, что эти ставки нужно снижать с тем, чтобы кредиты были более доступные. Как раз бюджет, который мы сегодня рассматриваем, бюджетная политика на предстоящие три года, позволяет Центральному банку давать больше возможностей для смещения денежно-кредитной политики. Поэтому предложения об увеличении налогов на банки мы не поддерживаем, поскольку это может навредить нашей экономике", - приводит его слова ТАСС.

Силуанов, отвечая на вопрос депутата о налоге на роскошь, отметил, что вопрос о введении дополнительных налогов на роскошь можно рассматривать, но это не приведет к большим дополнительным поступлениям. "По идее, это можно рассматривать дополнительно в будущие периоды. Поэтому готовы работать в этих направлениях, но налоговые предложения, которые вы озвучили, мы не сможем поддержать", - заявил глава Минфина.

 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 22.10.2025, 14:25
    Гость: Снайпер

    А для ИП - поднимать налоги в самый раз и перекладывать повышение НДС на население

