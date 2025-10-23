Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде

В 19-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) был введен запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехнической продукции. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 23 октября в «Официальном журнале Евросоюза», пишут «Известия».

Обоснование для этого запрета не было представлено.

Также в 19-й пакет антироссийских санкций включены десятки других категорий товаров, таких как пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также товары двойного назначения.

Ранее в этот день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Она отмечала, что рестрикции нацелены, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. При этом Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию. 

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», — сказал он на встрече с журналистами после заседания XVII cъезда Русского географического общества в Москве.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2025, 20:54
    Гость: Видать

    чинуши привыкли к хорошим унитазам,они сейчас с дистанционным управлением.Чемезову,чтоб сделать такое изделие надо завод строить и план выпуска налаживать только после 1000 самолётов.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Виноват Чубайс? Электроэнергия для промышленности в ЕС оказалась дешевле, чем в РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти
Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп призвал и Украину, и Россию «остановиться там, где они находятся»
© KM.RU, Петр Чайников
Ставка на личность – всегда битая
Избранное
Созвездие N «Дыши» (интернет-сингл)
Новый арендатор Конюшенного ведомства «БахчаСарай» не потянул реставрацию ОКН
Фахверк Домогацкого: сколько стоит дом мечты?
«Политики бросились бороться с демографией привычным для них хайпом»
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
Кинопремьера «Приключения Тедди»: мишка — рождественский мишка!
Кузьма и ВиртУОзы «Abanamath»
Таблетки feat, Nagart «Моряк» (интернет-сингл)
«Денег нет, но вы лечите!» Скандал в североуральской больнице
Запрет в овечьей шкуре: Google и «Яндексу» запретили показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование»
ПсиХХХо «Сгорели корабли» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации