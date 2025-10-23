Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде
В 19-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) был введен запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехнической продукции. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 23 октября в «Официальном журнале Евросоюза», пишут «Известия».
Обоснование для этого запрета не было представлено.
Также в 19-й пакет антироссийских санкций включены десятки других категорий товаров, таких как пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также товары двойного назначения.
Ранее в этот день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Она отмечала, что рестрикции нацелены, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. При этом Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов.
Президент России Владимир Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию.
«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», — сказал он на встрече с журналистами после заседания XVII cъезда Русского географического общества в Москве.
