Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил поставлять в РФ унитазы и биде

19:31 23.10.2025

В 19-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) был введен запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехнической продукции. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном 23 октября в «Официальном журнале Евросоюза», пишут «Известия».

Обоснование для этого запрета не было представлено.

Также в 19-й пакет антироссийских санкций включены десятки других категорий товаров, таких как пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные лишайники и мхи, а также товары двойного назначения.

Ранее в этот день глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Она отмечала, что рестрикции нацелены, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. При этом Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию.

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации», — сказал он на встрече с журналистами после заседания XVII cъезда Русского географического общества в Москве.