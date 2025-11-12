Скидки на российскую нефть выросли до максимума с начала года

14:07 12.11.2025

Российская нефть столкнулась с самым резким ростом дисконтов за последний год. Так, дисконт на Urals к Brent в порту Приморск на базисе FOB к 10 ноября вырос до $19,4 за баррель, в порту Новороссийск — до $19,4 за баррель, сообщает «Коммерсант».

В начале ноября размер скидок был $13–14 за баррель, до введения санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 22 октября — $11–12 за баррель.

Расширение дисконтов аналитики связывают с санкциями США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» и вынужденными пересмотрами схем поставок.

Последний раз скидки на Балтике достигали отметки выше $15 за баррель в начале этого года после ввода масштабного пакета санкций США в отношении российского ТЭКа, под который попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов и т. д. Тогда рынку потребовалось три недели для стабилизации ситуации, после чего скидки стали снижаться.