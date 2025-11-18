Госдума одобрила налоговые послабления для «Газпрома»

Комитет Госдумы по энергетике одобрил законопроект, позволяющий "Газпрому" получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с ноября следующего года. К концу 2028 года его размер может составить 89 млрд рублей. Причем, если не будет принято отдельного решения, компания продолжит его получать и в дальнейшем, пишет "Российская газета".

Документ предусматривает право "Газпрома" получить налоговый вычет с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года на 2,44 млрд рублей в месяц, с 1 августа 2027-го по 31 июля 2028-го - на 3,5 млрд в месяц, с 1 августа 2028-го - на 5,5 млрд рублей в месяц.

По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, с 1 октября 2026 года вводится новый, дополнительный коэффициент, который позволяет изымать с газодобывающих компаний в бюджет часть индексации цен на газ (по 3% ежегодно) для промышленных потребителей. "Соответственно, также вводится специальный вычет для организаций - собственников единой системы газоснабжения (ЕСГ), который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате этими организациями", - заявил Сазанов.

Объясняя, почему именно "Газпром" получит налоговые послабления, заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подчеркнул, что снижение фискальной нагрузки через предоставление вычетов по НДПИ необходимо "Газпрому", оказавшемуся сегодня отчасти между молотом и наковальней. Значительное сокращение экспортной выручки ограничило инвестиционный ресурс компании, ранее направлявшийся на программу газификации регионов. При этом поручение президента России, целевые показатели Энергетической стратегии о доведении уровня сетевой газификации до 83 процентов к 2030 году остаются неизменными, программа социальной газификации расширена и объявлена бессрочной.

