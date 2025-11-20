Правительство направит почти 40 регионам 33 млрд рублей на соцобеспечение

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство РФ направит около 33 млрд рублей почти 40 регионам, в том числе и приграничным, для софинансирования социальных расходов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Мы сегодня направим дополнительно около 33 млрд рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам, для софинансирования социально значимых расходов", - цитирует его ТАСС.

Средства, по словам главы кабина, пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры и на социальное обеспечение жителей.

"Это гарантирует выполнение всех обязательств перед нашими гражданами, ну и, соответственно, будет способствовать достижению национальных целей развития, которые главой государства поставлены", - резюмировал он.

