С 2026 года на операции с банковскими картами начнут начислять НДС в 22%
С января 2026 года ряд операций по обслуживанию банковских карт в России начнут облагаться НДС по ставке 22%. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу приняла Госдума. С 2006 года такие операции были освобождены от НДС.
НДС будет начисляться на:
- Эквайринг — комиссия банка за прием оплаты картами (сейчас 1,5–2,5% от суммы покупки).
- Процессинг — авторизация, обработка и передача данных по карточным операциям.
- Interchange fee — межбанковская комиссия при оплате картой одного банка в точке другого.
- Другие комиссионные услуги в рамках карточного цикла: выпуск и перевыпуск карт, сервисное обслуживание, СМС-уведомления, консультации и др.
Налог будет взиматься не с самого платежа, а с услуг, обеспечивающих его проведение. Это затронет банки, платежные системы и процессинговые компании. Затраты, вероятно, частично переложат на бизнес и клиентов, пишет издание "Сберометр".
Льготы сохранятся для операций, не связанных непосредственно с карточным обслуживанием:
- открытие вкладов;
- открытие и ведение счетов;
- валютно-обменные операции;
- кассовые операции;
- счета в драгоценных металлах.
Также НДС не коснется оплаты через СБП по QR-коду.
Эксперты ожидают, что обслуживание банковских карт подорожает для бизнеса, что может привести к росту цен и повышению тарифов на обслуживание карт.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пожалуйста! Депутаты всегда готовы ввести новые поборы.
Обычная практика.
Когда у меня бы счёт в Credit Suisse, банк брал 15% из того что для меня заработал. Только с моей прибыли. И если бы я согласился они бы эти 15% направили на страховку вклада.
НДС не с суммы покупки, а с суммы поборов за эквайринг с банка. Понятно, что банкстеры найдут способ переложить это на клиента.
На все 44%..... Первый день в РФ живёшь, што ли.....
"Простых покупателей это даже и не коснется!" - ессно, врет, как обычно!
"Бизнес-карты" загуглите, там вам ФСЬО очевидно станет.
Это обычный лавинообразный эффект у бизнеса + покупки покупателей ретейла