С 2026 года на операции с банковскими картами начнут начислять НДС в 22%

10:59 28.11.2025

С января 2026 года ряд операций по обслуживанию банковских карт в России начнут облагаться НДС по ставке 22%. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу приняла Госдума. С 2006 года такие операции были освобождены от НДС.

НДС будет начисляться на:

Эквайринг — комиссия банка за прием оплаты картами (сейчас 1,5–2,5% от суммы покупки).

Процессинг — авторизация, обработка и передача данных по карточным операциям.

Interchange fee — межбанковская комиссия при оплате картой одного банка в точке другого.

Другие комиссионные услуги в рамках карточного цикла: выпуск и перевыпуск карт, сервисное обслуживание, СМС-уведомления, консультации и др.



Налог будет взиматься не с самого платежа, а с услуг, обеспечивающих его проведение. Это затронет банки, платежные системы и процессинговые компании. Затраты, вероятно, частично переложат на бизнес и клиентов, пишет издание "Сберометр".

Льготы сохранятся для операций, не связанных непосредственно с карточным обслуживанием:

открытие вкладов;

открытие и ведение счетов;

валютно-обменные операции;

кассовые операции;

счета в драгоценных металлах.



Также НДС не коснется оплаты через СБП по QR-коду.

Эксперты ожидают, что обслуживание банковских карт подорожает для бизнеса, что может привести к росту цен и повышению тарифов на обслуживание карт.