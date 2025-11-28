С 2026 года на операции с банковскими картами начнут начислять НДС в 22%

Банковские карты © KM.RU, Илья Шабардин

С января 2026 года ряд операций по обслуживанию банковских карт в России начнут облагаться НДС по ставке 22%. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу приняла Госдума. С 2006 года такие операции были освобождены от НДС.

НДС будет начисляться на:

  • Эквайринг — комиссия банка за прием оплаты картами (сейчас 1,5–2,5% от суммы покупки).
  • Процессинг — авторизация, обработка и передача данных по карточным операциям.
  • Interchange fee — межбанковская комиссия при оплате картой одного банка в точке другого.
  • Другие комиссионные услуги в рамках карточного цикла: выпуск и перевыпуск карт, сервисное обслуживание, СМС-уведомления, консультации и др.


Налог будет взиматься не с самого платежа, а с услуг, обеспечивающих его проведение. Это затронет банки, платежные системы и процессинговые компании. Затраты, вероятно, частично переложат на бизнес и клиентов, пишет издание "Сберометр".

Льготы сохранятся для операций, не связанных непосредственно с карточным обслуживанием:

  •  открытие вкладов;
  •  открытие и ведение счетов;
  • валютно-обменные операции;
  •  кассовые операции;
  • счета в драгоценных металлах.


Также НДС не коснется оплаты через СБП по QR-коду.

Эксперты ожидают, что обслуживание банковских карт подорожает для бизнеса, что может привести к росту цен и повышению тарифов на обслуживание карт.

Комментарии читателей

  2. 28.11.2025, 14:41
    Гость: Европеец

    Обычная практика.
    Когда у меня бы счёт в Credit Suisse, банк брал 15% из того что для меня заработал. Только с моей прибыли. И если бы я согласился они бы эти 15% направили на страховку вклада.

  3. 28.11.2025, 14:25
    Гость: Старый

    НДС не с суммы покупки, а с суммы поборов за эквайринг с банка. Понятно, что банкстеры найдут способ переложить это на клиента.

  5. 28.11.2025, 13:17
    Гость: тут холуек тему попытался прогнать, якобы

    "Простых покупателей это даже и не коснется!" - ессно, врет, как обычно!
    "Бизнес-карты" загуглите, там вам ФСЬО очевидно станет.
    Это обычный лавинообразный эффект у бизнеса + покупки покупателей ретейла

Все комментарии (13)
