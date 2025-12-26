Банк России показал обновленную банкноту 1000 рублей

Банк России с 26 декабря 2025 года начнет выпуск модернизированной банкноты номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Обновленная купюра получила современный дизайн и усиленную систему защиты. Ее цветовая гамма сохранена — она выполнена в бирюзовых тонах.

Фото: Банк России

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. 

На купюре размещен QR-код, который ведет на сайт Банка России с подробным описанием дизайна и защитных признаков.

Новая банкнота будет поступать в обращение постепенно и использоваться наравне с тысячерублевыми купюрами образца 1997 года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2025, 20:31
    Гость: Инфляция - это один из инструментов,

    заставляющий небогатых граждан покупать все необходимые товары на все полученные денежные средства. Для граждан побогаче и держащих общаки - это суровый стимул для инвестирования. Главное - деньги должны работать. Так США в результате инфляции доигрались до того, что за 1 доллар можно было в конце 40-х годов купить 1 грамм золота, а сейчас 1 грамм можно купить только за 100 долл. При капитализме деньги постепенно дешевеют.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
В России хотят ввести уникальный ID для каждого интернет-пользователя
© KM.RU, Петр Чайников
Почему Россия пока безнадежно проигрывает в информационной войне Западу
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Коллаж © KM.RU
Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»
Избранное
Нюансы весеннего призыва: дезинфекция, вакцинация, контроль
Филипп Август «Свет» (интернет-сингл)
Зима близко! На БАМе построили овощехранилища для запасов продовольствия
Курская «наступная аномалия»: скрытые смыслы
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
«К сожалению, одна из бед России – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного "братушку"»
Гена Инженерский «Где-нибудь» (интернет-сингл)
Принцесса Диана: тайны жизни и смерти
Wild Rebel «No Need For A Gun» (нумерованный CD + 3 наклейки + медиатор)
Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору
Армен Григорян познал потерю тяги к алкоголю как побочный эффект лечения от ковида
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации