Банк России показал обновленную банкноту 1000 рублей

13:26 26.12.2025

Банк России с 26 декабря 2025 года начнет выпуск модернизированной банкноты номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Обновленная купюра получила современный дизайн и усиленную систему защиты. Ее цветовая гамма сохранена — она выполнена в бирюзовых тонах.

Фото: Банк России

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

На купюре размещен QR-код, который ведет на сайт Банка России с подробным описанием дизайна и защитных признаков.

Новая банкнота будет поступать в обращение постепенно и использоваться наравне с тысячерублевыми купюрами образца 1997 года.