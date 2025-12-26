Банк России показал обновленную банкноту 1000 рублей
Банк России с 26 декабря 2025 года начнет выпуск модернизированной банкноты номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.
Обновленная купюра получила современный дизайн и усиленную систему защиты. Ее цветовая гамма сохранена — она выполнена в бирюзовых тонах.
Фото: Банк России
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.
На купюре размещен QR-код, который ведет на сайт Банка России с подробным описанием дизайна и защитных признаков.
Новая банкнота будет поступать в обращение постепенно и использоваться наравне с тысячерублевыми купюрами образца 1997 года.
