Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026 году

16:24 30.12.2025

Российский Минфин подвел итоговую оценку основных параметров госбюджета на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

По предварительной оценке Минфина, доходы бюджета в 2026 году составят 40,28 трлн руб., в 2027 и 2028-м — 42,9 трлн и 45,87 трлн руб. Расходы же достигнут 44 трлн руб., 46,1 трлн и почти 49,4 трлн руб. по годам соответственно.

При этом в 2026 году на статью «Национальная оборона» будет направлено чуть более 12,1 трлн руб., на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» — 3,8 трлн руб.

На статью «Национальная экономика выделено 4,84 трлн руб., на сферу ЖКХ — чуть более 2 трлн руб.Здравоохранение и образование обойдутся бюджету в 1,9 трлн и почти 1,75 трлн руб. соответственно. На обеспечение социальной политики уйдет 7,84 трлн руб.

Размер материнского капитала планируется индексировать до 974 тыс. руб. (2026), 1 млн 13 тыс. руб. (2027), и 1 млн 53 тыс. руб. (2028).

Страховая пенсия в 2026-м составит 26,115 руб., в 2027 и 2028 годах — 27 561 руб. и 29 379 руб. соответственно. Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров — 27 693 руб., 29 тыс. руб. и почти 30,7 тыс. руб.

Социальная пенсия же в 2026 году составит 16,3 тыс. руб., в 2027 — чуть более 17 тыс. руб., в 2028-м — почти 17,8 тыс. руб.

На поддержку работы средств массовой информации уйдет 148,9 млрд руб., на культуру и кинематографию — почти 305 млрд руб. На сферу физической культуры и спорта — 73,8 млрд руб. Еще 1,1 трлн руб. из бюджета потратят на охрану окружающей среды.

1,474 трлн руб. предусмотрено для межбюджетных трансферт общего характера (финансовая помощь от одного бюджета (например, федерального или регионального) другому (региональному или местному), которая не имеет строго определенных целей использования), 2,75 трлн руб. — для решения общегосударственных вопросов.

Ненефтегазовые доходы составят 31,364,7 трлн руб., нефтегазовые — 8,918 трлн. Дефицит бюджета заложен на уровне 3,786,4 трлн руб.

Общий объем ВВП по итогам 2026 года, предварительно, должен составить 235 трлн руб. (рост на 1,3% год к году). Инфляция к декабрю по сравнению с тем же месяцем 2025-го составит 4% и в дальнейшем будет держаться на том же уровне. При этом, что касается ВВП, в 2027-м и 2028-м прогнозируется рост на 2,8% и 2,5% соответственно.

В 2026-м в параметры бюджета заложен курс доллара на уровне 92,2 руб. за единицу валюты. Затем, в 2027-м — 95,8 руб, и 100,1 руб. — в 2028-м. Цена нефти марки Urals, предварительно, должна составлять $59, $61 и $65 за баррель по годам соответственно.