Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат в конце декабря

За период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в России выросли на 1,26%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

За предыдущий отчетный период (неделя с 16 по 22 декабря 2025 года) цены увеличились на 0,2%, а за весь январь 2025 года — на 1,23%. В ноябре 2025 года месячная инфляция составила 0,42%.

Высокая инфляция начала года зафиксирована на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС — с 20 до 22%, отметило в комментарии Минэкономразвития.

На плодоовощную продукцию цены выросли на 7,9%, в том числе на огурцы — на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%, капусту белокочанную — на 4%, морковь — на 3,8%, сообщил Росстат. Среди продовольственных товаров наиболее заметно выросла стоимость водки — на 4,2%. Минимальная розничная цена 0,5 л водки с января 2026 года составила 409 руб., увеличившись на 60 руб. (17%).

В сегменте непродовольственных товаров инфляция за 1–12 января составила 0,74% (в том числе на легковые автомобили — 1,4%), а в сегменте наблюдаемых услуг — 1,81% (в том числе услуги гостиниц — 1,6%, санаториев — 1,5%).

