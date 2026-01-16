Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России

13:09 16.01.2026

С 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из РФ, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов (около 12 МВт), сообщает «Коммерсант». По данным источников издания, знакомых с ситуацией, в 2026 году экспорт электроэнергии в страну вряд ли возобновится. Основная причина заключается в том, что экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

«Интер РАО» (оператор экспорта-импорта) экспортировало в Китай излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном это выработка ГЭС «РусГидро». Контракт на поставку заключен с китайской Государственной электросетевой корпорацией в 2012 году и действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период в Китай будет поставлено около 100 млрд кВт•ч, или около 4 млрд кВт•ч в год.

Формула цены на электроэнергию, установленная контрактом, неизвестна. Вероятно, она привязана к одноставочной цене (мощность плюс электроэнергия), складывающейся на Дальнем Востоке, и также учитывает тариф магистральных сетей на транспорт электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржу «Интер РАО». Далее китайские импортеры продают электроэнергию своим потребителям уже по розничной цене.

Цена за электроэнергию в Китае остается практически неизменной и сейчас составляет около 350 юаней за 1 МВт•ч (около 3,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

В то время как из-за продолжающейся либерализации рынка на Дальнем Востоке цены здесь с начала 2026 года растут опережающими темпами. Исходя из ценовой динамики за первую половину января, одноставочная цена на электроэнергию в ДФО по итогам месяца может составить около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что выше цены января прошлого года на 42%.