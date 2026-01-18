Силуанов: ни один ИИ не справится с формированием бюджета

23:00 18.01.2026

Ни один искусственный интеллект не справится с формированием бюджета, для этого "нужна душа", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналисту "России 24" Павлу Зарубину.

"Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится", - приводит слова Силуанова РИА Новости.

Силуанов ранее рассказывал, что Минфин РФ изучает опыт использования ИИ другими странами в бюджетном процессе. Россия, по его словам, идет своим путем в этом направлении и искусственный интеллект помогает Минфину рассчитывать доходную базу.

Кроме того, Минфин использует ИИ во взаимодействии с министерствами и ведомствами на стадии бюджетного процесса. Там происходит много изменений, в том числе на стадии формирования заявок, которые не всегда точно и четко формулируются ведомствами, отмечал министр.

Искусственный интеллект помогает в качестве консультанта и помощника точно сформулировать соответствующие наименования статьи, кода бюджетной классификации, определить соответствующие параметры результатов тех или иных бюджетных ассигнований, пояснял тогда Силуанов.

Министр подчеркивал, что искусственный интеллект не формирует, естественно, бюджет, бюджетную политику, но помощник на первом уровне уже работает.