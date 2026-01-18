Силуанов: ни один ИИ не справится с формированием бюджета
Ни один искусственный интеллект не справится с формированием бюджета, для этого "нужна душа", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналисту "России 24" Павлу Зарубину.
"Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится", - приводит слова Силуанова РИА Новости.
Силуанов ранее рассказывал, что Минфин РФ изучает опыт использования ИИ другими странами в бюджетном процессе. Россия, по его словам, идет своим путем в этом направлении и искусственный интеллект помогает Минфину рассчитывать доходную базу.
Кроме того, Минфин использует ИИ во взаимодействии с министерствами и ведомствами на стадии бюджетного процесса. Там происходит много изменений, в том числе на стадии формирования заявок, которые не всегда точно и четко формулируются ведомствами, отмечал министр.
Искусственный интеллект помогает в качестве консультанта и помощника точно сформулировать соответствующие наименования статьи, кода бюджетной классификации, определить соответствующие параметры результатов тех или иных бюджетных ассигнований, пояснял тогда Силуанов.
Министр подчеркивал, что искусственный интеллект не формирует, естественно, бюджет, бюджетную политику, но помощник на первом уровне уже работает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Караганов полагаете нездоров?
. ИИ не учили закладывать в бюджет средства на взятки,откаты и договорняки)
Откуда вам знать?
Если не научили, то научат.
То есть - ИИ может заменить всех, кроме самых "незаменимых".
Сейчас поставлена задача роботизации и внедрения ИИ. А кто-то подумал о людях, которых вытеснят механизмы. Или потом "незаменимые" опять будут разводить ручонками и делать вид, что решают проблему?
Вопрос не столь праздный, если подумать.
Хотя... . Вопрос уже решается истреблением людей в медико-биологических экспериментах и развязанных войнах. Всё идёт по плану.
консультанта и помощника точно сформулировать
Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2026/01/18/byudzhetnaya-politika-v-rossii/920917-siluanov-ni-odin-ii-ne-spravitsya-s-formi
А БЕЗ "помощника" НИКАК НЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ? У ВСЕХ ПО 3-5 ОБРАЗОВАНИЙ.
Чудеса в решете.
Как в СССР, который был в два раза больше РФ со всем справлялись даже без калькуляторов и шариковых ручек, не говоря об орг.технике.
а кто этот ИИ будет программировать и настраивать, естественно айтишник. А напрограммировать он может ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЕМУ ПРИКАЖЕТ НАЧАЛЬНИК! А вздумает артачиться и действовать по честному, сразу "пшёл вон!!!", за проходной стоят десятки, если не сотни претендентов на твоё место, а в качестве "бонуса", получи "чёрную метку", с которой ты не только айтишником, грузчиком нигде не устроишься!