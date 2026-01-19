Венгерская MOL выкупит долю «Газпром нефти» в сербской NIS

20:29 19.01.2026

Российская «Газпром нефть» и венгерская MOL достигли предварительной договоренности по сербской NIS. Доля «Газпром нефти» в NIS должна перейти MOL. Договор планируется подписать до 31 марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сербскую компанию.

Доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. Остальные доли принадлежат частным инвесторам и сотрудникам компании.

Сербская NIS управляет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево. MOL обязалась сохранить уровень переработки на НПЗ и увеличить его при необходимости. Максимальная проектная мощность переработки завода — около 4,8 млн тонн в год.

Сделка одобрена Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. 10 января 2025 года США ввели блокирующие санкции против «Газпром нефти». В тот же день они были введены против NIS. Начало их действий переносилось. 9 октября санкции вступили в силу.