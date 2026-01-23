В Росстате раскрыли, что подорожало и подешевело за 2025 год

© KM.RU, Вадим Черноусов

Росстат оценил изменения цен на товары и услуги в России из наблюдаемой корзины за 2025 год, пишет РБК.

Данные приведены по состоянию на декабрь 2025 года. Сильнее всего за год (по сравнению с тем же месяцем 2024-го) подорожали:

  • повторное получение гербового документа (на 42,9%);
  • сосудосуживающий препарат «Нафазолин», 0,1%; продается, в частности, под названием «Нафтизин» в объеме 15 мл (на 34,7%);
  • удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 33%);
  • лимоны (на 31,8% за килограмм);
  • кофе (килограмм, в зернах и молотый, на 25,8%);
  • прививка животного (на 22,8%);
  • аренда жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 22,1%);
  • осмотр животного ветеринаром (на 21%);
  • препарат для лечения артериальной гипертензии «Беталок ЗОК», 10 таблеток (также на 21%);
  • печатный экземпляр газеты (на 20%).


Подешевело сильнее других товаров в основном продовольствие, а именно овощи (в пересчете на 1 кг все в среднем потеряли в цене 14,7%). Это:

  • капуста белокочанная (на 27,6%);
  • сладкий перец (на 22,8%);
  • картофель (на 21,5%);
  • десяток куриных яиц (на 20%);
  • огурцы (на 17,9%);
  • апельсины (на 17,8%);
  • лук репчатый (примерно на 17%);
  • помидоры (на 16,5%);
  • свекла (на 16%);
  • поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 15%).


Цены на одежду, как взрослую так и детскую, в целом остались на том же уровне год к году. Незначительное подорожание показали ходовые лекарства, стройматериалы и отдельные категории продовольственных товаров. Например, колбаса, зеленый чай, мебель, ксилометазолин, парацетамол, пиломатериалы и строительные материалы в целом как категория показали рост до 5%. То же касается ежемесячной абонентской платы за доступ в интернет.

Существенный рост показали отдельные медицинские услуги, например удаление зуба с обезболиванием (на 13,6%), шиномонтаж (почти так же) и образование (высшее — на 12%). Примерно на столько же выросли цены на говядину, водоснабжение и сжиженный газ. Чуть меньше (на 12,4 и 12,5%) подорожали поездки в метро и на троллейбусе.

При этом в стране подешевели электроприборы — смартфоны (почти на 7%), стиральные машины (на 6,8%), холодильники (на 5%) электрочайники (на 5,7%). Мобильная связь, как следует из статистики, подешевела на 4,7%.

Все товары в среднем подорожали на 4,2%.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2026, 19:49
    Гость: Имрек

    Гефестов как бы не 90 моделей, от 18т до 50т. Может циферки в номере модели не совпадают?

  2. 23.01.2026, 19:42
    Гость: Имрек

    РФ, хочешь-нехочешь, часть мировой экономики. Во всем мире цены растут, и РФ исключением являться просто не может.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
США введут пошлины против европейских стран из-за Гренландии
Американцы зачищают поле
Собрать геномы всех граждан? Зачем в России хотят расширить генетическое тестирование младенцев
Telegram/МИД РФ
Лавров заявил о риске разрушения НАТО
Избранное
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Подавление воли русских: запретит ли Госдума упоминание национальности преступников?
«Бахыт Компот» поздравил женщин песнями об их изворотливости и непостоянстве
Дельфин показал жизнь после ядерного взрыва
Кинопремьера «Эпидемия. Вирус 32»: Сам себе злобный гоблин
«Великобритания сделала ставку на Усика на будущих президентских выборах на Украине»
«Почему западная пропаганда так подозрительно принижает возможности нашего противникаv
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Вадим Курылев («Электропартизаны»): «Все песни существуют всегда, и просто проявляются в нашем мире в какой-то момент»
«Признание президента: фактически президент подтвердил, что затеянный восемь лет назад “минский процесс” обернулся полным политическим и моральным фиаско»
Гвендолин, создавшая Новый Мир: о книге Морвейн Ветер «Легенда о Гвендолин»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации