Казахстан подал официальную заявку властям США на покупку активов «Лукойла»
Казахстан направил властям США обращение по вопросу покупки зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» в проектах страны, рассказал журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
В случае реализации активов «Лукойла» у Казахстана есть преемственное право выкупить эту долю в соответствии с законодательством, отметил он. По его словам, министерство уже направило письмо в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC).
У «Лукойла» есть доли в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, пишет Forbes. Также нефтяная группа владеет долями в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), транспортирующем казахстанскую нефть в Россию для экспорта, согласно сайту.
В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении «Лукойла». Затем российская компания объявила о планах продать зарубежные активы из-за санкций.
А что,уже и Казахстан не часть России ?
Это ведь даже не бывш.Республика ССР,а область,или как там называлась.Смешно и очень грустно от всех этих нынешних князьков и бурханчиков,бывших Председателей Крайкомов...
или плохо?