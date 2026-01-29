Казахстан подал официальную заявку властям США на покупку активов «Лукойла»

12:36 29.01.2026

Казахстан направил властям США обращение по вопросу покупки зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» в проектах страны, рассказал журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

В случае реализации активов «Лукойла» у Казахстана есть преемственное право выкупить эту долю в соответствии с законодательством, отметил он. По его словам, министерство уже направило письмо в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC).

У «Лукойла» есть доли в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, пишет Forbes. Также нефтяная группа владеет долями в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), транспортирующем казахстанскую нефть в Россию для экспорта, согласно сайту.

В октябре 2025 года США ввели санкции в отношении «Лукойла». Затем российская компания объявила о планах продать зарубежные активы из-за санкций.