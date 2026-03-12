США выпустят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Президент США Дональд Трамп распорядился начать высвобождение 172 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва. Об этом сообщило Министерство энергетики США.
Поставки начнутся в ближайшее время и, по оценкам ведомства, займут около 120 дней — такой срок потребуется для вывода запланированных объемов нефти на рынок.
Инициативу поддержали страны — участницы Международное энергетическое агентство. Всего 32 государства договорились провести согласованный выпуск примерно 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов. Этот шаг, как ожидается, должен помочь снизить цены на энергоресурсы и стабилизировать рынок.
Министр энергетики Крис Райт отметил, что решение демонстрирует курс администрации на укрепление энергетической безопасности страны.
Позже Трамп заявил, что использование нефти из резервов — временная мера для сдерживания цен. По его словам, после стабилизации ситуации США намерены вновь пополнить стратегические хранилища. В течение ближайшего года планируется закупить около 200 млн баррелей нефти.
