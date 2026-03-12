США выпустят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Дональд Трамп распорядился начать высвобождение 172 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва. Об этом сообщило Министерство энергетики США.

Поставки начнутся в ближайшее время и, по оценкам ведомства, займут около 120 дней — такой срок потребуется для вывода запланированных объемов нефти на рынок.

Инициативу поддержали страны — участницы Международное энергетическое агентство. Всего 32 государства договорились провести согласованный выпуск примерно 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов. Этот шаг, как ожидается, должен помочь снизить цены на энергоресурсы и стабилизировать рынок.

Министр энергетики Крис Райт отметил, что решение демонстрирует курс администрации на укрепление энергетической безопасности страны.

Позже Трамп заявил, что использование нефти из резервов — временная мера для сдерживания цен. По его словам, после стабилизации ситуации США намерены вновь пополнить стратегические хранилища. В течение ближайшего года планируется закупить около 200 млн баррелей нефти.

  2. 12.03.2026, 15:15
    Гость: Юри_й

    Опять этот долг, мдааа ссср про него рассказывал пока не развалился,все аналитики с начала 90х рассказывают каждый год что вот вот америке кранты, ничего не меняется, ура патриоты не помнят что было

  3. 12.03.2026, 15:13
    Гость: Юри_й

    Кто то закинул утку про нобелевку для трампа, стадо уже год бегает с этими бреднями и повторяет их

  4. 12.03.2026, 15:13
    Гость: Юри_й

    А до этого заводы побежали из европы, года ура патриоты про то рассказывали. Что вот вот европа разорится и закроется, а воз и ныне там. Так же будет и сейчас

Все комментарии (23)
