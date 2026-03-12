США выпустят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

08:00 12.03.2026

Президент США Дональд Трамп распорядился начать высвобождение 172 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва. Об этом сообщило Министерство энергетики США.

Поставки начнутся в ближайшее время и, по оценкам ведомства, займут около 120 дней — такой срок потребуется для вывода запланированных объемов нефти на рынок.

Инициативу поддержали страны — участницы Международное энергетическое агентство. Всего 32 государства договорились провести согласованный выпуск примерно 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических запасов. Этот шаг, как ожидается, должен помочь снизить цены на энергоресурсы и стабилизировать рынок.

Министр энергетики Крис Райт отметил, что решение демонстрирует курс администрации на укрепление энергетической безопасности страны.

Позже Трамп заявил, что использование нефти из резервов — временная мера для сдерживания цен. По его словам, после стабилизации ситуации США намерены вновь пополнить стратегические хранилища. В течение ближайшего года планируется закупить около 200 млн баррелей нефти.