Правительство РФ утвердило перечень необходимых для экономики профессий
Правительство утвердило перечень из 300 специальностей и направлений подготовки, которые признаны наиболее важными для российской экономики. Обучение по ним будет вестись в колледжах и вузах страны, сообщает РБК.
Новый перечень сформирован с учетом долгосрочного прогноза потребности в кадрах, который Минтруд впервые рассчитал на семь лет вперед — до 2032 года. Согласно этим данным, ежегодно экономике требуется около 1,7 млн новых работников. При этом 65% кадрового запроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием, их потребуется 6,15 млн человек. Высшее образование необходимо для 4,8 млн специалистов.
В число наиболее востребованных профессий, по данным Минтруда, входят медицинские работники (врачи, медсестры, фельдшеры), инженеры различных специальностей, IT-специалисты (особенно в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и робототехники), а также квалифицированные рабочие — сварщики, станочники, электромонтеры, автомеханики.
Утверждение приоритетного списка связано с курсом на импортозамещение и достижение технологического суверенитета. На первый план выходят специалисты из разных секторов промышленности: инженеры, программисты, технологи, химики, материаловеды.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а сколько же сейчас в России банкиров , страховщиков, ростовщиков, артистов народных и очень талантливых, офисного планктона производящего макулатуру и углекислый газ . Может они переквалифицируются хотя бы в дворники. Но это из области фантастики. Никогда уже дети артистов или чиновников не станут сварщиками, шахтерами, сантехниками .... А рабочий класс сейчас не размножается потому, что его НЕТ.