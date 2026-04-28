ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

16:13 28.04.2026

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая. Соответствующее заявление распространили власти страны, сообщает "Интерфакс".

Решение объяснили пересмотром производственной политики, а также оценкой текущих и перспективных мощностей. В Абу-Даби подчеркнули, что шаг продиктован национальными интересами и стремлением более эффективно реагировать на потребности рынка.

Власти также отметили, что, несмотря на краткосрочную волатильность, в том числе из-за рисков в районе Аравийского залива и Ормузского пролив, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост мирового спроса на энергоносители.

ОАЭ входили в ОПЕК с 1967 года, напоминает РИА Новости. В организацию, созданную в 1960 году для регулирования добычи нефти, также входят Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия, Республика Конго. В формате ОПЕК+ вместе с ними сотрудничают еще десять государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджаен, участвующие в совместных мерах, таких как добровольное сокращение поставок.