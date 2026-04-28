ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая. Соответствующее заявление распространили власти страны, сообщает "Интерфакс".

Решение объяснили пересмотром производственной политики, а также оценкой текущих и перспективных мощностей. В Абу-Даби подчеркнули, что шаг продиктован национальными интересами и стремлением более эффективно реагировать на потребности рынка.

Власти также отметили, что, несмотря на краткосрочную волатильность, в том числе из-за рисков в районе Аравийского залива и Ормузского пролив, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост мирового спроса на энергоносители.

ОАЭ входили в ОПЕК с 1967 года, напоминает РИА Новости. В организацию, созданную в 1960 году для регулирования добычи нефти, также входят Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия, Республика Конго. В формате ОПЕК+ вместе с ними сотрудничают еще десять государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджаен, участвующие в совместных мерах, таких как добровольное сокращение поставок.

  1. 28.04.2026, 23:26
    Гость: ABCD

    Открытый бунт против США и доллара в заливе.
    После полной неспособности США не то что уничтожить Иран, а даже защитить их и свои базы. ОАЭ будут сами решать сколько нефти добывать без оглядки на американские фондовые биржи. А для США это грустный сигнал. ОАЭ видимо втихаря о чём то договорились с Китаем.

  2. 28.04.2026, 22:37
    Гость: Вот еще один Бутягин!

    Воображает, что цены на нефть его не касаются.
    Глупец! Недостачу поступлений в госбюджет за твой счет и погасят посредством дополнительного повышения цена на бензин и коммуналку.

  3. 28.04.2026, 20:39
    Гость: ?

    А пиплу расейскому с этого чаво?
    Что мировые цены растут, что падают, у нас на бензоколонках и в счетах за отопление со светом - вечный "плюс".
    Это халявщики рубятся на биржах за тоннаж ихних яхт да квадратуру майяминовских вилл.
    Не парься, будь спок!

  4. 28.04.2026, 19:56
    Гость: Ничего для России в этом хорошего

    Как только проход Иран освободит, то ОАЭ пустят на рынок нефть без ограничений. Цены упадут.

