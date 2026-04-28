ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+
Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая. Соответствующее заявление распространили власти страны, сообщает "Интерфакс".
Решение объяснили пересмотром производственной политики, а также оценкой текущих и перспективных мощностей. В Абу-Даби подчеркнули, что шаг продиктован национальными интересами и стремлением более эффективно реагировать на потребности рынка.
Власти также отметили, что, несмотря на краткосрочную волатильность, в том числе из-за рисков в районе Аравийского залива и Ормузского пролив, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается устойчивый рост мирового спроса на энергоносители.
ОАЭ входили в ОПЕК с 1967 года, напоминает РИА Новости. В организацию, созданную в 1960 году для регулирования добычи нефти, также входят Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия, Республика Конго. В формате ОПЕК+ вместе с ними сотрудничают еще десять государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджаен, участвующие в совместных мерах, таких как добровольное сокращение поставок.
Открытый бунт против США и доллара в заливе.
После полной неспособности США не то что уничтожить Иран, а даже защитить их и свои базы. ОАЭ будут сами решать сколько нефти добывать без оглядки на американские фондовые биржи. А для США это грустный сигнал. ОАЭ видимо втихаря о чём то договорились с Китаем.
Воображает, что цены на нефть его не касаются.
Глупец! Недостачу поступлений в госбюджет за твой счет и погасят посредством дополнительного повышения цена на бензин и коммуналку.
А пиплу расейскому с этого чаво?
Что мировые цены растут, что падают, у нас на бензоколонках и в счетах за отопление со светом - вечный "плюс".
Это халявщики рубятся на биржах за тоннаж ихних яхт да квадратуру майяминовских вилл.
Не парься, будь спок!
Как только проход Иран освободит, то ОАЭ пустят на рынок нефть без ограничений. Цены упадут.
ни сё. Свои вопросы решают, успехи-неуспехи Трампа тут вторичны.