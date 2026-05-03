Китай запретил исполнять санкции США против пяти своих компаний

Министерство коммерции Китая выпустило постановление, запрещающее признавать и исполнять санкции США против ряда китайских нефтяных компаний, обвиненных в закупке иранского топлива, пишет РБК.

Речь идет о предприятиях Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical. В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту суверенитета, безопасности и экономических интересов страны, а сами санкции назвали неправомерным экстерриториальным применением.

В документе указано, что ограничения США не должны признаваться, применяться или соблюдаться на территории Китая.

В конце апреля Минфин США ввел санкции против завода Hengli, указав, что он является одним из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным американской стороны, с 2023 года через так называемый теневой флот на предприятие было поставлено более 5 млн баррелей сырья.

Ранее СМИ сообщали, что Китай после начала военной операции США получил не менее 11 млн баррелей иранской нефти, поставки которой осуществлялись через Ормузский пролив.