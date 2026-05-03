Китай запретил исполнять санкции США против пяти своих компаний
Министерство коммерции Китая выпустило постановление, запрещающее признавать и исполнять санкции США против ряда китайских нефтяных компаний, обвиненных в закупке иранского топлива, пишет РБК.
Речь идет о предприятиях Hengli Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical. В ведомстве подчеркнули, что такие меры направлены на защиту суверенитета, безопасности и экономических интересов страны, а сами санкции назвали неправомерным экстерриториальным применением.
В документе указано, что ограничения США не должны признаваться, применяться или соблюдаться на территории Китая.
В конце апреля Минфин США ввел санкции против завода Hengli, указав, что он является одним из крупнейших покупателей иранской нефти. По данным американской стороны, с 2023 года через так называемый теневой флот на предприятие было поставлено более 5 млн баррелей сырья.
Ранее СМИ сообщали, что Китай после начала военной операции США получил не менее 11 млн баррелей иранской нефти, поставки которой осуществлялись через Ормузский пролив.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хотя КНР и США тесно связаны экономически, но капля камень точит и уже это решение властей КНР наверно уже не капля, а первый булыжник на вершины горы который скатившись может вызвать лавину. Иначе все идет к тому что война США и Ирана рождает массу противоречий между США и КНР и дело может привести вначале к экономической войне,а потом и горячей войне между ними. Дед Си занял нейтралитет по СВО на Украине, а какую позицию займет Кремль если начнется война за Тайвань?
Дают Шнобелевскую премию
Я помню, как еще не так давно, мы неукаснительно выполняли все санкции по ирану, сев корее, даже когда то отказались оплаченные ираном комплексы с300 поставлять, потому что санкции и главное все ура патриоты их поддерживали, говорили ну а как иначе, мы живем в большом мире, надо быть вместе со всеми. А вот китай может не исполнять санкции сша
Ввели санкции на санкции? Умно. Интересно, будут санкций США против санкций Китая на американские санкции? Впрочем, президенство Трампа уже стало самым комичным явлением мировой политикм. Если бы за это давали Нобелевскую премию, он бы её наконец получил.
КОМУ, Китай "запретил исполнять санкции США против пяти своих "и амое главное, ЕСЛИ КТО ОСЛУШАЕТСЯ ЗАПРЕТА Китая, что БУДЕТ?