РСПП назвал главные проблемы российского бизнеса

12:21 4.05.2026

Снижение спроса, задержки платежей и трудности с доступом к кредитам стали ключевыми проблемами для российского бизнеса в начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании Российский союз промышленников и предпринимателей по итогам опроса компаний за первый квартал, пишет ТАСС.

Главным ограничением деятельности респонденты назвали падение спроса на товары и услуги — этот фактор отметили 37,6% участников, что на 4,5 п.п. больше, чем в конце 2025 года.

Проблема неплатежей со стороны контрагентов переместилась на второе место: ее указали 34,1% компаний против 42,3% кварталом ранее.

Также усилилось влияние дефицита заемных средств — на него пожаловались 24% опрошенных (ранее — 19%). Недостаток оборотных средств отметили 22% компаний, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 26%.