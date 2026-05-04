РСПП назвал главные проблемы российского бизнеса
Снижение спроса, задержки платежей и трудности с доступом к кредитам стали ключевыми проблемами для российского бизнеса в начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании Российский союз промышленников и предпринимателей по итогам опроса компаний за первый квартал, пишет ТАСС.
Главным ограничением деятельности респонденты назвали падение спроса на товары и услуги — этот фактор отметили 37,6% участников, что на 4,5 п.п. больше, чем в конце 2025 года.
Проблема неплатежей со стороны контрагентов переместилась на второе место: ее указали 34,1% компаний против 42,3% кварталом ранее.
Также усилилось влияние дефицита заемных средств — на него пожаловались 24% опрошенных (ранее — 19%). Недостаток оборотных средств отметили 22% компаний, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 26%.
1) Снижение спроса - в переводе на русский это Бедность людей
2) задержки платежей - в переводе на русский это бедность предприятий
3) трудности с доступом к кредитам - в переводе на русский это запрет на кредитование центробанком
Все перечисленные проблемы сводятся к Одной Единственной Реальной проблеме - это государство/правительство которое задушило экономическую свободу людей и как следствие экономику рф.
Делалось это с 1991 целенаправленно и сознательно.
И до сих пор продолжает делаться.
"Снижение спроса, задержки платежей и трудности с доступом к кредитам стали ключевыми проблемами для российского бизнеса в начале 2026 года". Что это значит, если перевести фразу на общепонятный язык. Снижение спроса обусловлено снижением покупательной способности населения. То есть, с падением реальных доходов населения. Задержка платежей. Это результат санкционной политики Запада, что влияет на перечисление денежных средств за экспортную продукцию со стороны наших партнеров через иностранные банки. Не обязательно западные. Много сказано об осуществлении расчетов в национальных валютах, но тут необходимо учесть, что кроме рублей и юаней остальные валюты не имеют серьезной привлекательности. Доступ к кредитам. У нас ЦБ РФ своими прямыми обязанностями не занимается. Высокие ключевые ставки это диверсия против нашей экономики. Примечательно то, что об этом говорится уже в открытую, но глава государства со товарищи ничего не делают чтобы изменить ситуацию. Вот вам и результат работы власти за последние годы. Зато по количеству экономических форумов мы впереди планеты всей. Это больше на пускание пыли в глаза похоже.