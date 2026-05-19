Bloomberg назвал рубль лучшей валютой мира в этом квартале

Российский рубль с начала апреля укрепился к доллару примерно на 12% и занял первое место в мире по динамике роста. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Курс рубля опустился до 72,6 за доллар – это самый высокий уровень с февраля 2023 года, отмечает агентство. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, предсказывавшими девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной.

Хотя укрепление валюты помогает снизить инфляционное давление, оно сокращает доходы экспортеров и бюджетные поступления. «Если российская экономика в конечном итоге выйдет из военного положения, рубль также вернется к более нормальным уровням, – сказал Bloomberg старший портфельный менеджер Istar Capital Искандер Луцко. – Сейчас идеальные условия для дальнейшего укрепления».

Ранее эксперты опрошенные «Ведомостями» отмечали, что курс рубля к доллару в ближайшие три года окажется значительно крепче, чем ожидалось в сентябре. Это следует из обновленного прогноза Минэка. В 2026 г. его среднее значение окажется более чем на 10 руб. меньше – 81,5 руб./$ против 92,2 руб./$, ожидавшихся осенью. С одной стороны, это следствие более сильного торгового баланса в 2026 г. из-за роста нефтяных цен, а с другой – денежно-кредитная политика оказалась жестче ожиданий.