Зачем нужно делать нотариальный перевод доверенности

Для того, чтобы совершить различные действия с недвижимостью за рубежом не обязательно лично садиться в самолет и лететь в ту страну.

Если у вас есть доверенное лицо, человек, которому вы можете довериться в этом уголке света вам потребуется генеральная доверенность. Такую доверенность оформит любой нотариус и для этого потребуется только ваше присутствие в нотариальной конторе и паспортные данные доверенного лица. После того, как доверенность оформлена, вас необходимо апостилировать ее в Минюсте и сделать нотариальный перевод на государственный язык иностранного государства, где эта доверенность будет использоваться. Так документ будет иметь юридическую силу во всех странах Гаагской конвенции. Данная процедура хоть и достаточно простая, но требует определённых знаний и квалификации. Поэтому доверенность должны переводить только профессиональные переводчики и которые переведут все полномочия четко и без смысловых искажений. Ведь вы же не хотите, чтобы доверенное лицо получило слишком много полномочий и, например, сделало вас должником в европейском банке? Именно поэтому, если заказать перевод доверенности в хорошем бюро переводов у вас не возникнут проблемы.


В таком бюро работают грамотные и квалифицированные лингвисты, отлично разбирающиеся в данном вопросе. Обычно они осуществляют перевод с основных европейских и не только языков – с испанского, английского, азербайджанского, французского, польского на русский или украинский язык, так и наоборот. В хорошем бюро переводов есть большой штат, достаточный для работы со множеством языковых пар.
Перевод доверенности является простой и популярной услугой, но всё же это достаточно ответственный процесс, требующий определённых знаний и квалификации. При этом, не рекомендуется обращаться к бюро переводов при нотариусе, особенно, если у такой компании мало отзывов и неизвестный бренд. Обычно при нотариусе сидят карманные бюро переводов и их профессионализм оставляет желать лучшего. Ваш выбор должен остановиться на бюро с большим количеством настоящих отзывов, со своим офисом и известным названием.

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