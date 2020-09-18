Работа в МТС: 5 ключевых инсайтов из отзывов сотрудников о жизни в крупной компании

Узнайте, что на самом деле думают сотрудники о работе в МТС: 5 инсайтов из реальных отзывов, которые помогут понять плюсы и минусы карьеры в одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний.

МТС — одна из крупнейших российских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций. Она также развивает цифровые и медийные сервисы. На протяжении многих лет входит в число лидеров по численности абонентов. Работа в МТС, по отзывам сотрудников, как и в любой крупной компании с долгой историей, имеет все необходимые сильные стороны: стабильность, благополучие, развитие и возможности роста.

Сегодня в компании занято свыше 60 тыс. человек. В компании также открыты сотни вакансий в разных регионах России. По итогам изучения отзывов о работе в МТС можно сформировать сразу несколько инсайтов, значимых для потенциальных соискателей. Рассмотрим главные из них и приведем примеры мнений действующих сотрудников о работе в компании.

Забота о благополучии сотрудников — базовый принцип работодателя

В компании понимают, что поддержка сотрудников – это стандарт, которого должен придерживаться любой работодатель. Поэтому предоставляют расширенный социальный пакет для своего штата по умолчанию, а в отзывах работники МТС часто отмечают множество льгот и компенсаций как один из показателей лояльности компании. Работодатель постоянно расширяет программы благополучия, дополняя его новыми опциями.

Среди наиболее актуальных льгот и привилегий для штатных сотрудников:

  • ДМС с стоматологией и страховка от несчастных случаев;
  • компенсация 50% от стоимости полиса ДМС для родственников;
  • прием врачей общей практики в офисах компании;
  • скидки от партнеров и компенсация прочих расходов (спорт, платежи по ипотеке, обучение и др);
  • консультации с психологами, юристами и другими специалистами.

Даже работа на дому в МТС, по отзывам сотрудников, часто предполагает предоставление сотруднику тех же льгот, что доступны работающим в офисе специалистам. Компания формирует эффективные алгоритмы и постоянно совершенствует существующие процессы. Благодаря этому, в частности, работать удаленно становится так же удобно, как и в офисе.

При этом в компании осознают и значимость финансовой мотивации. В большинстве случаев условия работы предполагают наличие премий, бонусов от продаж и других вознаграждений помимо оклада. А это значит, что сотрудники компании могут влиять на собственный доход и зарабатывать больше, повышая ключевые показатели за счет роста эффективности.

Большинство упоминаний льгот касается именно полисов ДМС со стоматологией. Учитывая значительную стоимость страховки с таким покрытием, готовность компании взять соответствующие расходы на себя выглядит оптимальным проявлением лояльности.

В отзывах сотрудников МТС часто упоминается оформление полисов ДМС и других страховок. Это подтверждает заботу компании о благополучии персонала.

Четкие стандарты и поддержка — основа эффективной работы

Работа в МТС, по отзывам сотрудников, выстраивается на основе поддержки и понятных алгоритмов погружения в задачи на начальных этапах. Они продуманы таким образом, чтобы новички могли быстро адаптироваться и влиться в коллектив. В компании развита система наставничества. При этом даже давно работающие сотрудники всегда знают, к кому могут обратиться за помощью и получить компетентную консультацию.

Как работодатель МТС заинтересован в том, чтобы эксперты делились опытом с новичками. Параллельно в компании обновляют программы и ресурсы, библиотеки и базы знаний, к которым можно обратиться в любой момент, чтобы почерпнуть нужную информацию. Это важно не только консультантам и менеджерам по продажам, взаимодействующим с клиентами напрямую, но и абсолютному большинству сотрудников.

Доступность информации, а также поддержка коллег и экспертов помогают чувствовать себя уверенно с первого рабочего дня. В результате новички реже ошибаются, быстрее привыкают к специфике работы и понимают, как достигать поставленных целей. Это также открывает перед ними перспективы карьерного роста. Судя по отзывам сотрудников МТС, многие из них, особенно в направлении продаж или поддержки клиентов, получали повышения в должности уже в первый год работы.

Специалисты компании часто говорят о том, что к обучению и комплексной адаптации важно добавить себя — приложить максимум усилий, чтобы быть эффективным уже в первые месяцы работы. Компания, со своей стороны, предоставляет все возможности и инструменты, необходимые для того, чтобы быстро влиться в коллектив и почувствовать себя значимым членом команды.

Обучение и адаптация — важные преимущества работы в МТС. Их в отзывах отмечают многие действующие сотрудники компании. В том числе, новички.

Говоря о минусах работы в компании, некоторые сотрудники отмечают строгие регламенты. По их мнению, это может отражаться на скорости принятия решений, а также усиливать бюрократию. Однако эксперты отмечают, что строгие регламенты – одно из обязательных условий обеспечения дисциплины, необходимой в компании такого масштаба. Также это помогает повышать мотивацию сотрудников – особенно тех, кто работает удаленно.

Критика работы в МТС нередко направлена на скорость принятия решений. Иногда сотрудники связывают это со строгими регламентами.

МТС – стремительно развивающаяся технологичная компания

Работа в МТС обеспечивает столь важную для многих стабильность. Компания более 30 лет работает на российском рынке и при этом остается высокотехнологичной, стремительно развивающейся. Здесь постоянно создают и развивают новые продукты, совершенствуют внутренние процессы, работают над обеспечением комфорта расширяющегося штата сотрудников.

Особое внимание уделяется адаптации новых специалистов, обеспечению комфортных условий труда. Информация об этом особенно часто встречается в отзывах о работе в МТС удаленно – сотрудники отмечают всестороннюю поддержку со стороны наставников и коллег. Она особенно важна новичкам, но часто выделяется в качестве преимущества опытными сотрудниками. Многие из них быстро учатся продуктивной работе в команде.

В отзывах сотрудники МТС часто отмечают развитие софт- и хард-скиллов, возможность внешнего обучения и наличие корпоративного университета, баз знаний.

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне создают благоприятные условия для развития сотрудников, их карьерного роста. Масштабы компании также позволяют специалистам пробовать себя в новых ролях: например, после получения профессионального образования сотрудник может перейти на другую должность в новый отдел.

Иногда сотрудникам также удается сохранить работу после переезда в другие города. Это становится возможным за счет широкого присутствия компании в регионах России. Для многих специалистов комфортная релокация становится фундаментом дальнейшего роста и развития в компании.

Хорошая корпоративная культура — то, что делает тысячи работников командой

МТС — компания со сложившейся корпоративной культурой. Ее основа — комфортный микроклимат в команде, объединение коллег с общими интересами из разных направлений, а также полное отсутствие принуждения к участию в каких-либо мероприятиях. Корпоративы и совместные активности посещают только сотрудники, которые действительно хотят этого.

В отзывах об МТС как о работодателе часто отмечается нестандартный подход к организации совместных активностей. Ответственные за это специалисты стремятся отойти от шаблонных решений и одновременно предпочитают не шокировать персонал экстравагантными праздниками. Их ключевая задача — сделать так, чтобы всем было одинаково комфортно и интересно. В противном случае было бы сложно объединить десятки людей разных возрастов с индивидуальными увлечениями.

Компания также поощряет хобби и личные интересы. В частности, индивидуальные занятия спортом. Сотрудникам могут частично или полностью компенсировать посещение фитнес-клуба или бассейна. Отличные тренажеры и даже полноценные спортзалы есть во многих офисах МТС. Посещать их могут все без исключения сотрудники — как давно работающие в компании, так и пришедшие несколько дней назад.

Некоторые элементы корпоративной культуры также становятся частью мотивации. В отзывах нередко отмечаются перспективы командировок и зарубежных поездок, на которые могут претендовать сотрудники с высокими показателями продаж в салонах.

Как работодатель МТС развивает корпоративную культуру. В компании есть клубы по интересам и множество совместных активностей.

Нарастающая мотивация — возможность расти в зарплате и в должности

Компания старается создавать условия для продвижения по карьерной лестнице. Работает корпоративный университет, некоторым сотрудникам согласовывают бесплатное внешнее обучение. Регулярно проводятся тренинги и вебинары, доступные, в том числе, «удаленным» работникам. В совокупности с открытостью экспертов и возможностью перенимать их опыт это открывает перспективы для быстрого профессионального развития.

Судя по отзывам, МТС дорожит сотрудниками. В компании предусмотрены возможности релокации. Поддерживается возможность перехода из одного подразделения в другое — например, при смене профессии. Многие сотрудники отмечают, что могут быстро расти в должности. Но некоторые из них подчеркивают, что с построением карьеры нередко возникают сложности — многое зависит от конкретного сотрудника и его самоотдачи.

Работа в МТС часто открывает перед сотрудниками перспективы карьерного роста. При этом отмечается, что для повышения в должности нужно демонстрировать отличные показатели.

Выводы

Судя по отзывам сотрудников, работа в МТС не только стабильная, но и перспективная. Многим специалистам удалось построить карьеру в компании. Повышения нередко получают в первый же год работы. При этом сотрудники всегда могут рассчитывать на поддержку коллег и руководства. Финансовая мотивация, развитая корпоративная культура и комфортные условия труда становятся фундаментом для построения карьеры.

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