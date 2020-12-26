Олег Белай: биография и путь к успеху главы Инвестиционной группы ТРИНФИКО

15:17 5.08.2025

Олег Белай – эксперт в сфере прямых инвестиций. Глава и мажоритарный акционер Инвестиционной группы ТРИНФИКО, один из основателей компании. Инициатор открытия благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ», член его попечительского совета.

90-е годы прошлого столетия давали массу возможностей для построения успешного бизнеса молодым предпринимателям. Но это же время характеризовала предельная нестабильность: кризисы сменяли друг друга, постсоветская Россия переходила к новой экономической модели, законодательство во многих сегментах рынка только начинало формироваться. Как отмечал нынешний CEO ТРИНФИКО Олег Белай, в конце прошлого века перспективы шли рука об руку с огромными рисками. Впрочем, это не помешало десяткам вчерашних студентов эффективно управлять ими и добиваться успеха в бизнесе.

Среди предпринимателей, открывших собственные компании в те годы, был и Олег Белай. Сегодня он возглавляет Инвестиционную группу ТРИНФИКО. А в 1993-м году, начинающий бизнесмен выступил одним из ее основателей. Тогда компания позиционировалась в качестве брокера, проводившего операции с едва успевшими появиться на рынке ценными бумагами. Правильно подобранная стратегия развития и принципиальность руководства компании в дальнейшем позволила ей стать одной из крупнейших в своем сегменте на территории России.

Тем интереснее биография Олега Белая – предпринимателя, который стоял у истоков основания компании, а в дальнейшем возглавил ее. В биографии бизнесмена было немало взлетов и падений. Однако непоколебимая решительность, целеустремленность и умение эффективно управлять рисками в итоге позволили ему добиться глобального успеха.

Кто такой Олег Белай? Биография бизнесмена

Еще в раннем возрасте будущий глава ТРИНФИКО проявлял качества, столь важные для предпринимателей. Ему были свойственны ответственность и целеустремленность. Близкие Олега Белая отмечают, что он всегда верил в собственные силы и умел выстраивать отношения с людьми, стремился к независимости и самостоятельности.

Детство и юность

Белай Олег Викторович родился в Москве. Его родители были далеки от бизнеса – они имели инженерное образование, были выпускниками МИЭТ. Интересно, что этот же вуз в дальнейшем выберет и сам будущий предприниматель.

В школьные годы Олег Викторович особенно преуспевал в точных науках. Он также увлекался историей, литературой и многими другими гуманитарными дисциплинами. Юноша легко находил общий язык с людьми, располагал их к себе. Он всегда принимал на себя ответственность за поступки, был самостоятельным и целеустремленным школьником.

Образование

Олег Белай окончил общеобразовательную школу, не имевшую какого-либо уклона, не находящуюся под патронажем каких-либо вузов. Тем не менее, он был удовлетворен качеством полученного образования. Уже в раннем возрасте будущий предприниматель понимал, что уровень подготовки преимущественно зависит от него самого.

Огромный объем самостоятельной работы помог Олегу Викторовичу с легкостью поступить в вуз. Он сделал выбор в пользу МИЭТ, который в одном из первых выпусков окончили его родители. Однако будущий бизнесмен не хотел становиться продолжателем семейной традиции. Он сделал выбор в пользу Московского института электронной техники из-за особенностей образовательной программы и потенциально качественного обучения.

Долгое время Олег Белай всерьез надеялся на то, что сможет связать дальнейшую жизнь с физикой – он увлекался ей с ранних лет и мечтал стать инженером. Однако в дальнейшем он заинтересовался бизнесом и утратил интерес к науке. Это, тем не менее, не помешало будущему главе ТРИНФИКО окончить вуз и получить специальность инженера-физика.

Интерес к бизнесу

Институтские годы Олега Викторовича пришлись на момент построения новой экономической модели в постсоветской России. Тогда многие молодые люди пробовали себя в бизнесе. Правда, с переменным успехом – общая нестабильность, множественные кризисы и отсутствие четко сформулированной нормативной базы предполагали повышенные риски для всех предпринимателей.

Однако это не пугало многих энтузиастов. Белай Олег Викторович был в числе молодых людей, которые шли на осознанные риски и одновременно прикладывали максимум усилий к тому, чтобы эффективно управлять ими. Будущий глава ТРИНФИКО заинтересовался предпринимателем еще в институтские годы. Именно из-за этого он решил оставить науку и отказался от мечты стать инженером.

Управленческий опыт

Олег Белай всегда стремился к открытию собственного бизнеса. Этому препятствовало отсутствие управленческого опыта. Еще будучи студентом, он начал участвовать в различных бизнес-проектах. В результате ему удалось получить столь важный управленческий опыт, продемонстрировать высокую эффективность в работе на позиции менеджера.

При желании Олег Викторович мог бы построить карьеру успешного управленца. Однако приоритетом для него всегда оставался собственный бизнес.

Первые бизнес-проекты

Как только Олег Белай накопил достаточный опыт работы в сфере управления, он задумался о создании собственного бизнеса. Одним из первых собственных проектов предпринимателя стало информагентство, основанное им вместе с другом.

Некоторое время партнеры занимались журналистикой, но позднее утратили к ней интерес. Эксперты отмечали, что информагентства были шансы на успех: его материалами интересовались крупнейшие СМИ того времени, а финансовая тематика, на которую готовили публикации, вызывала широкий интерес. Тем не менее, основателей агентства больше привлекала инвестиционная сфера и в дальнейшем они хотели развиваться в этом направлении.

Роль в успехе ТРИНФИКО

Олег Белай сыграл значительную роль в становлении и дальнейшем развитии инвестиционной группы. При этом сам он скромно оценивает собственные заслуги в успехе компании. Сегодня предприниматель возглавляет ТРИНФИКО и является мажоритарным акционером инвестиционной группы.

Создание инвестиционной компании

ТРИНФИКО была основана в 1993 году. В числе ее создателей был **Белай Олег Викторович – нынешний глава инвестиционной группы. На заре своего становления компания позиционировалась в качестве брокера, который проводил операции с только появляющимися на рынке ценными бумагами.

В те времена инвестиционная сфера еще не имела исчерпывающего законодательного урегулирования. Не существовало и многих регулирующих сегмент организаций, работающих сегодня. Впрочем, эти проблемы не были единственными, с которыми сталкивались молодые инвестиционные компании. Среди актуальных на то время сложностей эксперты отмечают:

Высокую конкуренцию – несмотря на то, что сфера инвестиций только начинала развиваться, на российском рынке уже работало множество отечественных и зарубежных компаний. Стремительное развитие отрасли – компании были вынуждены реагировать на постоянные изменения, появление новых инструментов и вводимые ограничения. Множество кризисных ситуаций – многие из них становились причиной закрытия компаний, долгое время считавшихся лидерами рынка. Отсутствие исчерпывающей нормативной базы – регулярно принимались новые законы, которые зачастую кардинально меняли «правила игры». Недоверие широкой аудитории – для большинства людей инвестиции были чем-то новым и совершенно непонятным.

Эксперты отмечали, что в те времена перед бизнесменами открывалось множество перспектив. Но, в то же самое время, предпринимательство было сопряжено с множеством рисков. Олег Белай умел эффективно управлять ими. Бизнесмен всегда ставил в приоритет безопасность активов и отдавал предпочтение устойчивому развитию. Вероятно, это и заложило крепкий фундамент для дальнейшего развития компании.

Развитие и преодоление кризисов

ТРИНФИКО практически без потерь проходила череду кризисов, сопровождавшую переход российской экономики к новой модели. Ставка на устойчивое развитие, углубленная аналитика и обеспечение безопасности активов позволяли компании стабильно развиваться в условиях, когда многие отраслевые компании были вынуждены проходить процедуры ликвидации.

На протяжении всего времени становления и развития инвестиционной группы Олег Викторович Белай входил в ее руководящий состав. В разное время он занимал разные позиции в топ-менеджменте ТРИНФИКО. Однако всегда оставался в курсе всех ключевых процессов, которые происходили в компании.

Серьезный удар по инвестиционной группе нанес только экономический кризис 1998-го года, спровоцировавший дефолт. Тогда из-за краха «пирамиды ГКО» рынок буквально ушел в штопор. Пострадали все инвестиционные компании. Однако менеджмент ТРИНФИКО никогда не рассматривал возможность остановки и даже приостановки работы. Напротив, руководители вынесли ценные уроки из сложившейся ситуации и стали больше работать над защитой активов.

Актуальные результаты

Сегодня ТРИНФИКО одна из крупнейших инвестиционных групп в России. Интересно, что она сохраняет полную независимость от государственного и банковского капитала. Олег Белай возглавляет компанию с 2013 года. Тогда инвестиционная группа прошла консолидацию, по итогам которой предприниматель занял должность CEO.

Сегодня ТРИНФИКО:

имеет кредитный рейтинг на уровне «ruA-» по версии Эксперт РА;

имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне «A+|ru.iv|» по версии НРА;

предоставляет широкий перечень услуг – в том числе, в сфере управления активами;

управляет ПИФами, которые входят в число лидеров по доходности на российском рынке;

продолжает развитие и расширяет перечень услуг.

Олег Белай при этом продолжает оставаться на посту руководителя компании. Он активно внедряет ESG-принципы в стратегию ее развития. Предприниматель отмечает, что «зеленая» повестка – это не только инструмент заботы об экологии, но и гарант устойчивого развития бизнеса, возможность реализации концепции его социальной ответственности.

Личная жизнь и принципы бизнесмена

Белай Олег Викторович женат, у него есть дети и внуки. Среди хобби предприниматель называет мотоспорт, рыбалку и активный отдых. Впрочем, времени на любимые занятия у бизнесмена не так много – он до сих пор отдает много сил развитию ТРИНФИКО.

Благотворительность

Особое место в жизни Олега Викторовича занимает благотворительность. Предприниматель инициировал основание благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ». Последний оказывает грантовую поддержку НКО из разных регионов России. Среди приоритетных целей фонда – борьба с бедностью. Объем его финансирования растет с каждым годом.

Олег Белай также занимается благотворительностью самостоятельно, однако не любит афишировать это. По мнению предпринимателя, подобные поступки не должны становиться инструментом личного пиара. Куда важнее для него добиваться эффективности адресной помощи и обеспечивать комплексное решение острых социальных проблем.