Как Humans задолжал 500 млрд — и что сделал Octobank

02:03 15.08.2025

Октобанк делает ставку на технологии, профессионализм и открытость — и, судя по текущей траектории, уже уверенно превращается в одного из будущих лидеров финансового сектора Узбекистана и Центральной Азии.

В последние два года банковская система Узбекистана претерпевает серьёзные изменения — ключевые игроки пересматривают бизнес-модели, внедряют новые технологии и укрепляют управление рисками. Ярким примером такого перехода стал Октобанк, который за короткий срок прошёл путь от банка с высокой долей проблемных активов до одного из самых обсуждаемых финансовых институтов страны.

Старт трансформации: с чего всё началось

Трансформация Октобанка стартовала в середине 2023 года на фоне тревожной статистики: уровень NPL (просроченных кредитов) в отдельных сегментах превышал 50%. Особенно острой была ситуация в корпоративном портфеле, где наблюдалась высокая концентрация проблемных долгов.

В таких условиях топ-менеджмент банка принял решение о комплексной реструктуризации:

были пересмотрены внутренние процессы управления рисками;

усилены требования к резервированию;

начата системная работа по реорганизации активов.

Трансформация не только в названии

В отличие от традиционного «ребрендинга», который ограничивается изменением логотипа и визуальной айдентики, Octobank провёл глубокую институциональную трансформацию.

Изменения затронули:

организационную структуру,

модель обслуживания клиентов,

цифровую инфраструктуру,

подход к региональному охвату (несмотря на отсутствие филиальной сети, банк обслуживает клиентов в самых отдалённых точках страны).

По словам руководителя департамента по управлению активами Навруза Мусаева, цель трансформации — не просто выживание в конкурентной среде, а переход на качественно новый уровень банковского сервиса.

От локального игрока — к технологичной экосистеме

Сегодня Octobank — это уже не просто банк, а финансово-технологическая платформа, ориентированная на:

развитие эквайринговых и клиринговых услуг;

внедрение цифровых решений для удалённого обслуживания;

расширение партнёрств с международными структурами.

Банк активно работает над укреплением операционной устойчивости и уже вышел за пределы Узбекистана, выстраивая сотрудничество на региональном уровне.

Кейс Humans: вызов для системы управления рисками

Особое внимание вызвал случай с компанией Humans, чей долг перед банком, по различным оценкам, достиг 500 млрд сумов. Этот эпизод стал предметом общественных дискуссий и примером того, как важно не только соблюдение юридических норм, но и глубокая оценка экономической целесообразности кредитования. Руководство банка подчёркивает, что инцидент стал важным уроком для всей банковской системы: юридическая корректность — не всегда синоним экономической обоснованности.

Вызовы и взгляд в будущее

Октобанк заявляет о намерении двигаться в долгосрочной перспективе: цели поставлены уже на 2026 и 2030 годы.

Среди приоритетов:

цифровая трансформация;

повышение прозрачности;

управление рисками на основе данных;

расширение продуктовой линейки;

вовлечение в международные инициативы.

Как отмечает руководитель департамента по управлению активами, ключевым конкурентным преимуществом становится гибкость, способность к быстрому обучению и адаптации к вызовам.

Вывод

Трансформация Octobank — это не просто реакция на кризис, а стратегическое движение к новому уровню зрелости. В условиях роста конкуренции, ужесточения регулирования и цифровизации экономики банк демонстрирует, как системный подход и управленческая воля могут превратить уязвимое звено в точку роста.

Октобанк делает ставку на технологии, профессионализм и открытость — и, судя по текущей траектории, уже уверенно превращается в одного из будущих лидеров финансового сектора Узбекистана и Центральной Азии.