Как Humans задолжал 500 млрд — и что сделал Octobank
В последние два года банковская система Узбекистана претерпевает серьёзные изменения — ключевые игроки пересматривают бизнес-модели, внедряют новые технологии и укрепляют управление рисками. Ярким примером такого перехода стал Октобанк, который за короткий срок прошёл путь от банка с высокой долей проблемных активов до одного из самых обсуждаемых финансовых институтов страны.
Старт трансформации: с чего всё началось
Трансформация Октобанка стартовала в середине 2023 года на фоне тревожной статистики: уровень NPL (просроченных кредитов) в отдельных сегментах превышал 50%. Особенно острой была ситуация в корпоративном портфеле, где наблюдалась высокая концентрация проблемных долгов.
В таких условиях топ-менеджмент банка принял решение о комплексной реструктуризации:
- были пересмотрены внутренние процессы управления рисками;
- усилены требования к резервированию;
- начата системная работа по реорганизации активов.
Трансформация не только в названии
В отличие от традиционного «ребрендинга», который ограничивается изменением логотипа и визуальной айдентики, Octobank провёл глубокую институциональную трансформацию.
Изменения затронули:
- организационную структуру,
- модель обслуживания клиентов,
- цифровую инфраструктуру,
- подход к региональному охвату (несмотря на отсутствие филиальной сети, банк обслуживает клиентов в самых отдалённых точках страны).
По словам руководителя департамента по управлению активами Навруза Мусаева, цель трансформации — не просто выживание в конкурентной среде, а переход на качественно новый уровень банковского сервиса.
От локального игрока — к технологичной экосистеме
Сегодня Octobank — это уже не просто банк, а финансово-технологическая платформа, ориентированная на:
- развитие эквайринговых и клиринговых услуг;
- внедрение цифровых решений для удалённого обслуживания;
- расширение партнёрств с международными структурами.
Банк активно работает над укреплением операционной устойчивости и уже вышел за пределы Узбекистана, выстраивая сотрудничество на региональном уровне.
Кейс Humans: вызов для системы управления рисками
Особое внимание вызвал случай с компанией Humans, чей долг перед банком, по различным оценкам, достиг 500 млрд сумов. Этот эпизод стал предметом общественных дискуссий и примером того, как важно не только соблюдение юридических норм, но и глубокая оценка экономической целесообразности кредитования. Руководство банка подчёркивает, что инцидент стал важным уроком для всей банковской системы: юридическая корректность — не всегда синоним экономической обоснованности.
Вызовы и взгляд в будущее
Октобанк заявляет о намерении двигаться в долгосрочной перспективе: цели поставлены уже на 2026 и 2030 годы.
Среди приоритетов:
- цифровая трансформация;
- повышение прозрачности;
- управление рисками на основе данных;
- расширение продуктовой линейки;
- вовлечение в международные инициативы.
Как отмечает руководитель департамента по управлению активами, ключевым конкурентным преимуществом становится гибкость, способность к быстрому обучению и адаптации к вызовам.
Вывод
Трансформация Octobank — это не просто реакция на кризис, а стратегическое движение к новому уровню зрелости. В условиях роста конкуренции, ужесточения регулирования и цифровизации экономики банк демонстрирует, как системный подход и управленческая воля могут превратить уязвимое звено в точку роста.
Октобанк делает ставку на технологии, профессионализм и открытость — и, судя по текущей траектории, уже уверенно превращается в одного из будущих лидеров финансового сектора Узбекистана и Центральной Азии.
