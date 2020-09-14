Как Humans задолжал 500 млрд — и что сделал Octobank

Октобанк делает ставку на технологии, профессионализм и открытость — и, судя по текущей траектории, уже уверенно превращается в одного из будущих лидеров финансового сектора Узбекистана и Центральной Азии.

В последние два года банковская система Узбекистана претерпевает серьёзные изменения — ключевые игроки пересматривают бизнес-модели, внедряют новые технологии и укрепляют управление рисками. Ярким примером такого перехода стал Октобанк, который за короткий срок прошёл путь от банка с высокой долей проблемных активов до одного из самых обсуждаемых финансовых институтов страны.

Старт трансформации: с чего всё началось

Трансформация Октобанка стартовала в середине 2023 года на фоне тревожной статистики: уровень NPL (просроченных кредитов) в отдельных сегментах превышал 50%. Особенно острой была ситуация в корпоративном портфеле, где наблюдалась высокая концентрация проблемных долгов.

В таких условиях топ-менеджмент банка принял решение о комплексной реструктуризации:

  • были пересмотрены внутренние процессы управления рисками;
  • усилены требования к резервированию;
  • начата системная работа по реорганизации активов.

Трансформация не только в названии

В отличие от традиционного «ребрендинга», который ограничивается изменением логотипа и визуальной айдентики, Octobank провёл глубокую институциональную трансформацию. 

Изменения затронули:

  • организационную структуру,
  • модель обслуживания клиентов,
  • цифровую инфраструктуру,
  • подход к региональному охвату (несмотря на отсутствие филиальной сети, банк обслуживает клиентов в самых отдалённых точках страны).

По словам руководителя департамента по управлению активами Навруза Мусаева, цель трансформации — не просто выживание в конкурентной среде, а переход на качественно новый уровень банковского сервиса.

От локального игрока — к технологичной экосистеме

Сегодня Octobank — это уже не просто банк, а финансово-технологическая платформа, ориентированная на:

  • развитие эквайринговых и клиринговых услуг;
  • внедрение цифровых решений для удалённого обслуживания;
  • расширение партнёрств с международными структурами.

Банк активно работает над укреплением операционной устойчивости и уже вышел за пределы Узбекистана, выстраивая сотрудничество на региональном уровне.

Кейс Humans: вызов для системы управления рисками

Особое внимание вызвал случай с компанией Humans, чей долг перед банком, по различным оценкам, достиг 500 млрд сумов. Этот эпизод стал предметом общественных дискуссий и примером того, как важно не только соблюдение юридических норм, но и глубокая оценка экономической целесообразности кредитования. Руководство банка подчёркивает, что инцидент стал важным уроком для всей банковской системы: юридическая корректность — не всегда синоним экономической обоснованности.

Вызовы и взгляд в будущее

Октобанк заявляет о намерении двигаться в долгосрочной перспективе: цели поставлены уже на 2026 и 2030 годы. 

Среди приоритетов:

  • цифровая трансформация;
  • повышение прозрачности;
  • управление рисками на основе данных;
  • расширение продуктовой линейки;
  • вовлечение в международные инициативы.

Как отмечает руководитель департамента по управлению активами, ключевым конкурентным преимуществом становится гибкость, способность к быстрому обучению и адаптации к вызовам.

Вывод

Трансформация Octobank — это не просто реакция на кризис, а стратегическое движение к новому уровню зрелости. В условиях роста конкуренции, ужесточения регулирования и цифровизации экономики банк демонстрирует, как системный подход и управленческая воля могут превратить уязвимое звено в точку роста.

Октобанк делает ставку на технологии, профессионализм и открытость — и, судя по текущей траектории, уже уверенно превращается в одного из будущих лидеров финансового сектора Узбекистана и Центральной Азии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Новый план ОСТ: демографическая яма России и утилизация Украины — две стороны одной медали
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
В Америке атомный геноцид японцев называют чуть ли не «актом милосердия»
Панорама Себежа с Петрова Вала © KM.RU, Елена Колебакина
Основа российской государственной традиции — земля первична, а народ вторичен
Избранное
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
СВО – часть большой войны белой расы за белых женщин?
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
«Главный критерий войны или отдельной военной операции – ее политический эффект»
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Аймсори «Зависимость» (интернет-сингл)
Методы боевой спецпропаганды: сегодня они применяются против нас самих
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
О лимузинах
Тихий реванш: Медведев возвращается
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации