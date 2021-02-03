14:35 12.02.2026

Сергей Павлингер, биография которого связана с развитием железнодорожного машиностроения, описывает текущие изменения как последовательный индустриальный проект, где результат складывается из множества конкретных шагов.

Сергей Павлингер раскрыл планы RWS KZ: экспорт, локализация и развитие индустрии

В ноябре 2025 года Павлингер Сергей Владимирович в разговоре с Русланом Шаекиным рассказал, куда движется Railways Systems KZ (RWS KZ). Холдинг расширяет выпуск, усиливает локализацию и параллельно выстраивает систему обучения, чтобы новые мощности были обеспечены людьми и компетенциями.

Производственная схема строится на двух городах. В Экибастузе концентрируют металлургическую и компонентную базу, в Петропавловске развивают сборку подвижного состава и обновляют инфраструктуру. Такое разделение упрощает планирование и снижает зависимость от внешних поставок, когда ключевые операции закрываются внутри страны.

Павлингер Сергей Владимирович о структуре холдинга и роли площадок

Павлингер Сергей Владимирович отмечает, что модель холдинга держится на понятном распределении функций между предприятиями. Когда каждая площадка отвечает за свой участок, проще держать сроки и качество, а поставки комплектующих становятся прогнозируемыми.

Экибастузская часть цепочки опирается на семь заводов. Там выпускают цельнокатаные колёса, колесные пары, бандажи, стрелочные переводы, шпалы и крепёж. В том же промышленном контуре продолжают строить электрометаллургический завод мощностью 1 млн тонн стали в год. Ожидается, что он укрепит сырьевую базу и даст стабильность по металлу на горизонте нескольких лет.

В Петропавловске предприятие RWS Wagon (ранее ТОО «ЗИКСТО») проходит глубокую модернизацию. На территории построен новый корпус площадью 12 тысяч квадратных метров под выпуск фитинговых платформ. Инвестиции оценивают в 24 млрд тенге. После выхода на проектную мощность площадка сможет собирать до трёх тысяч грузовых вагонов ежегодно.

Сергей Павлингер (Экибастуз) о локализации и пассажирском сегменте

Сергей Павлингер (Экибастуз) связывает локализацию с практикой. Холдинг выстраивает такой цикл, при котором всё больше узлов и комплектующих производится внутри страны. В планах до 2030 года озвучивается ориентир: половина комплектующих пассажирских вагонов должна выпускаться в Казахстане.

Сегодня RWS KZ ведёт направления от колёс и осей до готового подвижного состава. Заявленные мощности включают 3000 грузовых и 300 пассажирских вагонов в год, а также 300 тысяч цельнокатаных колёс и 20 тысяч колесных пар. Сергей Павлингер в Казахстане активно создает рабочие места. На предприятиях работают свыше 4,3 тысячи человек, и это уже отдельный промышленный контур со своей культурой и стандартами.

В пассажирском сегменте Петропавловск выпускает вагоны некупейных, купейных и штабных моделей для «Казахстан Темир Жолы». Новым этапом развития пассажирского направления станет строительство производственного корпуса площадью 36 тыс. кв. м, ориентированного на выпуск современных пассажирских вагонов. Для производства это означает переход к более масштабной и технологически выстроенной модели сборки с высокой стабильностью операций.

Сергей Павлингер (Экибастуз) отдельно отмечает кадровую часть. При расширении мощностей компания делает упор на обучение и контроль качества: наставничество, внутренние учебные центры, цифровой мониторинг процессов. Такой подход помогает удерживать соответствие требованиям к продукции при росте объёмов.

Экспорт, сертификация и результаты

Дополнительные возможности открыли переговоры в Берлине с участием представителей Министерства индустрии Казахстана и руководства Deutsche Bahn. По их итогам подписали меморандумы между RWS KZ и DB Engineering & Consulting. Эти договорённости связывают с выходом на рынок ЕС и подготовкой к сертификации по стандартам TSI/EN.

Павлингер Сергей Владимирович сообщил, что холдинг получил аккредитацию Deutsche Bahn и вошёл в официальный перечень поставщиков немецкого перевозчика. Параллельно осуществляются поставки в страны СНГ, а также формируется присутствие на глобальных рынках: холдинг располагает технологическими возможностями для выпуска продукции, соответствующей требованиям США и Индии; в частности, подписано соглашение о поставке колесной продукции с американской корпорацией Wabtec, выпускающей локомотивы в Казахстане на базе местного завода.

Финансовые показатели также демонстрируют устойчивый рост. По словам Сергея Павлингера, оборот холдинга достиг 600 млрд тенге. Производственные результаты также усиливаются: в 2025 году на площадке в Петропавловске выпущено более 1,5 тыс. грузовых вагонов, свыше 160 пассажирских вагонов и два электропоезда, при этом дальнейшая динамика будет поддержана вводом новых мощностей и завершением модернизации.

Внутри RWS KZ часто выделяют три опоры, на которых держится развитие:

расширение производственных линий и обновление инфраструктуры;

локализация узлов, материалов и ключевых операций;

системная подготовка персонала и усиление контроля качества.

Сергей Павлингер (Экибастуз) при этом делает акцент на стратегическом планировании. Для него важны устойчивость цепочки и промышленная логика, когда каждая новая площадка усиливает общий контур, а решения по оборудованию подкрепляются подготовленными кадрами.

