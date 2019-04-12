Чулпан Хаматова сыграет в художественном фильме о Докторе Лизе

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Съемочный процесс художественного фильма об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.

Рабочее название фильма – «Доктор Лиза». «Съемки фильма о докторе Лизе стартовали в четверг, лента основана на воспоминаниях Елизаветы Петровны и ее друзей», — сообщили ТАСС в киностудии «Кит».

Лента расскажет об одном дне из жизни Глинки. Главную роль в киноленте играет Чулпан Хаматова, также в фильме задействованы Константин Хабенский, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев и Анджей Хыра.

Елизавета Глинка, врач-реанимаолог по образованию, была известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. Она регулярно ездила в Донбасс для эвакуации больных детей, возила гуманитарную помощь в Сирию. Доктор Лиза погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, которое произошло 25 декабря 2016 года.

О времени фильма в прокат пока ничего не известно.