Кинопремьера «Последствия»: изнанка победы над фашистами

Голливудская драма «Последствия» выйдет в российский прокат 25 апреля

1945-й, Германия спустя полгода после окончания Второй мировой… В поверженной стране полный бардак, местные жители загнаны в лагеря, где пухнут от голода, получая по 900 калорий в день. Под завалами ежедневно находят трупы. Даже в этой полнейшей неразберихе по-прежнему сильны нацистские настроения, особенно популярные в молодежной среде.

Дома коренных жителей лежащего в руинах Гамбурга экспроприируют для нужд победителей. В один из таких чудом уцелевших роскошных особняков прибывает британская семья: бравый полковник Льюис Морган (Джейсон Кларк) и его вечно печальная жена Рейчел (Кира Найтли). Паре предстоит потеснить хозяев дома – утонченного архитектора и его психически нестабильную дочь-подростка.

«Но пораженье от победы ты сам не должен отличать»,- писал Борис Пастернак. В «Последствиях» речь идет примерно о том же. И расхожая фраза «горечь поражений и радость побед» - явно не об этом фильме. Слово «победитель» отнюдь не является в «Последствиях» синонимом понятия «триумфатор», потому что полковник Льюис Морган отнюдь не наслаждается своей ролью нового хозяина шикарного дома, а выполняет тяжелую и грязную работу. Его жена тем более не может начать новую жизнь, поскольку ее по-прежнему гнетет некая старая семейная драма.

В свою очередь, покоренные немцы отнюдь не собираются сдаваться. Даже лояльные к англичанам жители Гамбурга весьма неохотно снимают со стен своих жилищ портреты фюрера и вообще ведут себя с достоинством, граничащим с надменностью. Весьма сильны в их среде и протестные настроения, грозящие обернуться новым взрывом.

На вопрос, стоило ли союзникам так надолго задерживаться в полуразрушенной Германии под предлогом наведения порядка, в фильме нет однозначного ответа. Двойственность положения британцев усиливается еще и тем фактом, что в фильме, увы, принижается роль советских войск в Великой Победе. Неслучайно, с одной стороны, британцы стараются держать ситуацию под контролем, чтобы все не досталось «этим русским», с другой – помогают им во время нападения на советскую «зону» немецких диверсантов.

Однако достоинств у «Последствий» все же в разы больше, нежели недостатков. Особенно очевидным это становится, когда фильм превращается в сугубо семейную драму о преодолении травматического опыта. И здесь уже исторический антураж становится не так уж важен, а нравственные акценты расставлены верно.

Кадры с сайта kinopoisk.ru

