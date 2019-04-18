Поклонская выступила против съемок фильма Бекмамбетова о керченском стрелке

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Возглавляемая Тимуром Бекмамбетовым компания «Базелевс» приступает к съемкам ленты о трагедии в Керчи, случившейся 17 октября 2018 года.

В основе фильма - история 18-летнего студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. «Фильм расскажет историю не только самого Рослякова, но и погибших, и выживших преподавателей и учеников, - рассказал представитель пресс-службы компании агентству ТАСС. - Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила резко против фильма компании Бекмамбетова о керченской трагедии, отметив, что сейчас слишком много «проамериканской пропаганды» жестокости.

«У нас по телевидению на какую кнопку ни нажми, везде ужастики, везде убийства, причем какие-то извращенные, или извращенцы кругом. То есть ничего хорошего не показывают. Трагедия в Керчи – это не только трагедия крымская, это трагедия общероссийская в целом. Это была сплошная мясорубка. И показывать это по телевизору, героизировать этого Рослякова, или как его там хотят показать, я не поддерживаю такие идеи», - сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Показывать нужно побольше про хорошее, про добро, мало подвигов что ли, мало героев у нас в России? Вот, пожалуйста, – крымский референдум – прекрасный сюжет, прекрасная идея! <...> Или создание прокуратуры Республики Крым, могу даже рассказать, как это было. Прекрасно будет! Сценарий идеальный», - отметила Поклонская.



