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Поклонская выступила против съемок фильма Бекмамбетова о керченском стрелке

07:28 18.04.2019
Бекмамбетов снимет фильм о керченском стрелке
Тимур Бекмамбетов © KM.RU
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Возглавляемая Тимуром Бекмамбетовым компания «Базелевс» приступает к съемкам ленты о трагедии в Керчи, случившейся 17 октября 2018 года.

В основе фильма - история 18-летнего студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. «Фильм расскажет историю не только самого Рослякова, но и погибших, и выживших преподавателей и учеников, - рассказал представитель пресс-службы компании агентству ТАСС. - Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила резко против фильма компании Бекмамбетова о керченской трагедии, отметив, что  сейчас слишком много «проамериканской пропаганды» жестокости.

«У нас по телевидению на какую кнопку ни нажми, везде ужастики, везде убийства, причем какие-то извращенные, или извращенцы кругом. То есть ничего хорошего не показывают. Трагедия в Керчи – это не только трагедия крымская, это трагедия общероссийская в целом. Это была сплошная мясорубка. И показывать это по телевизору, героизировать этого Рослякова, или как его там хотят показать, я не поддерживаю такие идеи», - сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Показывать нужно побольше про хорошее, про добро, мало подвигов что ли, мало героев у нас в России? Вот, пожалуйста, – крымский референдум – прекрасный сюжет, прекрасная идея! <...> Или создание прокуратуры Республики Крым, могу даже рассказать, как это было. Прекрасно будет! Сценарий идеальный», - отметила Поклонская.


 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 10:57
Гость: Они идиоты или враги народа?

Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые».

Читать полностью: http://www.km.ru/kino/2019/04/18/843290-bekmambetov-snimet-film-o-kerchenskom-strelkeон

дЛЯ "Чтобы предоватить" нужна серьёзная работа государства,это прероогатива государства, а не зазвездившегося киношника..
ИСЧО один мессия объявился Бекмамбетов.
И Поклонская попиарилась.Наше фсё.
В СССР подобных инцидентов не было, партия и правительство все определяли и правильно определяли. Чем дальше тем больше ими восхищаюсь.
Режиссеры и депутаты знали своё место.
А кино какое было ! Призы брали на международных кинофестивалях за искусство, а не за поливание помоями государства.
18.04.2019, 10:45
Гость: Екатеринбург

Я её поддерживаю. Женщина со стержнем внутри. Таких не сломать. К сожалению, у ВВП стержень надломился!
18.04.2019, 09:53
Гость: ну-ну,

Поклонская права!
Забыть Герострата!
зачем прославлять подонков?
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