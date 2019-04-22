Обнародована причина загадочной смерти вдовы Евгения Евстигнеева

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Похороны вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной пройдут 22 апреля.

Организацией траурной церемонии занимается близкий друг Цывиной – актер Денис Сердюков. «Мы сделали много в плане организации похорон, мы согласовали с гильдией актеров России прощание в Доме Кино, в понедельник, 22 апреля, в 11 часов утра. Затем предстоят похороны», — рассказал он в интервью «НСН».

Ирина Цывина ушла 18 апреля из жизни при загадочных обстоятельствах. По словам ее подруги – актрисы Юлии Лешковцевой – она умерла из-за кардиомиопатии. Это заболевание сердечной мышцы могло возникнуть при осложненной инфекции и аутоимунных заболеваниях, а также из-за регулярного употребления алкоголя

Адвокат Ирины Цывиной Юлия Вербицкая рассказала, что в последние месяцы актриса патологически мерзла. «В последнее время у нее было странное состояние, - призналась юрист «МК». – Мы все договаривались о встрече, но она переносила. Просила подождать потепления погоды. Жаловалась, что ей постоянно холодно. Бесконечно твердила: «Мне холодно, холодно». Она не понимала, почему так происходит».

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года в Минске. Она училась в школе-студии МХАТ, а затем работала в Московском академическом театре имени Моссовета, МХАТ имени Чехова и в «Сатириконе». Снималась в телесериалах, среди которых «Кадетство» и «Ольга». Ирина Цывина стала третьей женой Евгения Евстигнеева и находилась рядом с известным деятелем искусства до его смерти, прожив с ним 6 лет. С 1993 по 2003 год актриса жила в США.

