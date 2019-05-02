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Владимир Путин позволил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

12:19 2.05.2019
Владимир Путин позволил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Фото с сайта Pixabay.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите детей от распространения запрещенной информации.

Среди прочего, данный закон предусматривает право кассиров кинотеатров и библиотекарей требовать паспорта у посетителей, сообщает РИА Новости. Такой документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Исходя из данного закона, организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, обязаны не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет. Скажем, если у кассира или контролера кинотеатра возникли сомнения относительно возраста посетителя, он вправе потребовать у него «документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ) и позволяющий установить возраст посетителя».

Кроме того, в ходе размещения трейлеров фильмов, содержащих запрещенную для детей информацию, не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих такую информацию.
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.05.2019, 17:00
Гость: Александр Павлович

Право проверки паспортов надо предоставить также: аптекарям, т. к. там продаются противозачаточные средства, а несовершеннолетние могут заинтересоваться. гди и как они применяются; продавцам магазинов белья, т. к. нижнее белье бывает эротическим и способно вызвать у несовершеннолетних возбуждение; продавцам секс-шопов - примерно по тем же причинам; продавцам газетных киосков. т. к. там продаются газеты "Спид-инфо" и "Частная жизнь", а также журнал "Плейбой".
02.05.2019, 16:57
Гость: Беглый

Старик явно сходит с ума
02.05.2019, 16:53
Гость: Европеец

Вообще то это страшно !
Ведь проблематне в том, что он «позволил» а в том, что «ОН».
Это прямая дорога в такой крутой культ, что мама не горюй. Дай неспособным идиотам такого вождя и они будут смиренно ждать разрешит ли он приход весны или позволит ли в этом году посевную.
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