Владимир Путин позволил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

12:19

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите детей от распространения запрещенной информации.

Среди прочего, данный закон предусматривает право кассиров кинотеатров и библиотекарей требовать паспорта у посетителей, сообщает РИА Новости. Такой документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Исходя из данного закона, организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, обязаны не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет. Скажем, если у кассира или контролера кинотеатра возникли сомнения относительно возраста посетителя, он вправе потребовать у него «документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ) и позволяющий установить возраст посетителя».

Кроме того, в ходе размещения трейлеров фильмов, содержащих запрещенную для детей информацию, не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих такую информацию.

