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Фестиваль, посвященный балабановскому «Брату», пройдет в Москве

13:18 7.05.2019
Фестиваль, посвященный балабановскому «Брату», пройдет в Москве
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Приуроченный к фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» фестиваль пройдет 11 мая в столичном парке «Россия - моя история»

Парк расположен на ВДНХ, сообщает ТАСС. «Фестиваль приурочен к дате премьерного показа фильма о простом русском парне Даниле Багрове <...> «Брат-2» вышел в прокат 19 лет назад, но героя Сергея Бодрова-младшего любят, его цитируют и не забывают до сих пор. Многие песни из дилогии стали гимнами для целого поколения. Одна из таких композиций «Гудбай, Америка» прозвучит 11 мая в атриуме «Россия - моя история» в исполнении того самого хора - Детского хора Союза композиторов России «Преображение»», - говорится в сообщении пресс-службы парка.

В рамках фестиваля состоится показ дилогии о Даниле Багрове, а также документального фильма Дарьи Иванковой о Балабанове «Алексей Октябринович», созданный при поддержке вдовы режиссера Надежды Васильевой. Кроме того, организаторы разработали сувенирную продукцию с цитатами и кадрами из фильмов, которую посетители фестиваля получат в подарок.

Вход на мероприятие свободный.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Фестивали в мире искусства и шоу-бизнеса
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