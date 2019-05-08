Минкульт дал дорогу «Курску», чтоб не повторять ошибок советского агитпропа

12:27

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал выдачу прокатного удостоверения американской исторической драме «Курск»

В интервью информационному агентству ТАСС глава Минкульта РФ заявил: «Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск». Хотя ряд экспертов призывали это не делать <...> Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

На вопрос «Есть ли в этом кино часть правды?» министр ответил: «Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж «творцам» без них…».

Кроме того, Владимир Мединский отметил, что министерство не будет повторять ошибки «советского агитпропа» и запрещать к прокату картину.

Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» (2002) Роберта Мура о гибели подлодки «Курск» в 2000 году. В России фильм должен выйти в прокат 27 июня.

