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Минкульт дал дорогу «Курску», чтоб не повторять ошибок советского агитпропа

12:27 8.05.2019
Минкульт дал дорогу «Курску», чтоб не повторять ошибок советского агитпропа
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал выдачу прокатного удостоверения американской исторической драме «Курск»

В интервью информационному агентству ТАСС глава Минкульта РФ заявил: «Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск». Хотя ряд экспертов призывали это не делать <...> Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что…    Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

На вопрос «Есть ли в этом кино часть правды?» министр ответил: «Ну, есть. Намешано со всякими домыслами, гиперболами и сомнительными умозаключениями, но куда ж «творцам» без них…».

Кроме того, Владимир Мединский отметил, что министерство не будет повторять ошибки «советского агитпропа» и запрещать к прокату картину.

Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» (2002) Роберта Мура о гибели подлодки «Курск» в 2000 году. В России фильм должен выйти в прокат 27 июня.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 22:03
Гость: TC

Как обычно, об СССР или плохо, или ничего... Это девиз правителей России.
08.05.2019, 17:37
Гость: юдам

в России позволено делать все.
08.05.2019, 17:36
Гость: Клобася

Ну, их не спрашивают, когда показывают их дурь, вне зависимости принято у них или нет. А не позволять они могут что угодно.
Сами они всегда показывают себя ангелами. Это их дело.
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