Съемки продолжения «Мужчины и женщины» сопровождались чудесами

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Спустя полвека Клод Лелуш показал на Каннском кинофестивале продолжение своего знаменитого фильма «Мужчина и женщина».

Режиссер долго сомневался, стоит ли снимать продолжение, но увидел между артистами ту же магию, что и много лет назад. Созданию фильма помогла целая череда чудес, признался Лелуш. «В первый день съемок я сказал команде, что если назавтра мы не проснемся счастливыми, то дальше снимать не будем. И в первый же день я хотел сразу снимать дальше, прямо до конца. Вернувшись домой, я сказал своей жене, что я счастливейший человек на свете», — поделился режиссер с РИА Новости.

Главные роли в продолжении, которое носит название «Лучшие годы жизни», исполнили те же актеры – Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме. Также в фильме снялась Моника Беллуччи. «Пятьдесят три года назад я даже не понимал, что происходит, я был тогда очень молод (на момент съемок Лелушу было 28 лет — ред.). Но фильм отправился по свету, люди узнавали себя в этой истории. Я получил тысячи писем от зрителей, которые благодарили меня. Я понял, что это больше чем кино, понял, что он оставил след, но не ожидал, что это продлится так долго», — рассказал Лелуш.

Напомним, что в исходной ленте сюжет разворачивается вокруг отношений молодой вдовы, чей муж-каскадер погиб во время съемок, и автогонщика, который также недавно овдовел.

