Финал заключительного сезона «Игры престолов» установил зрительский рекорд

12:38

Последнюю серию заключительного сезона сериала "Игра престолов" посмотрели в общей сложности 19,3 млн американцев, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielson.

Отмечается, что это является рекордным показателем для телеканала HBO. В прямом эфире финал сериала посмотрели 13,6 млн зрителей в США, что также стало рекордом.

Предпоследнюю серию "Игры престолов", вышедшую неделей ранее, посмотрели в общей сложности 18,4 млн человек на разных платформах.

Предполагается, что общее количество человек, вырастет в течение недели с учетом зрителей, которые посмотрят серию позднее. В среднем каждую серию восьмого сезона посмотрели около 44,2 млн зрителей.

Аудитория "Игры престолов" увеличивалась с каждым новым сезоном. Среднее количество зрителей каждой серии первого сезона составляло 9,3 млн человек.

Фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени", стал самым успешным за практически 47-летнюю историю HBO. Он выходил с 2011 года и получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

Джордж Мартин написал в блоге письмо, в котором рассказал о своих эмоциях, которые испытал во время съемок сериала, и вспомнил тот день, когда начал сотрудничать с телеканалом HBO.

«Я хочу поблагодарить весь актерский состав и команду, принимавшую участие в создании сериала. Но их так много. Все они выполняли важную работу. Сценаристам удалось собрать вместе удивительных людей. Когда все начиналось, я даже не ожидал, что сериал станет таким популярным. Еще меньше я представлял себе, что сам стану знаменитым. По правде говоря, я и сейчас не совсем уверен, что это произошло», — написал Мартин.

По словам Мартина, сейчас он участвует в нескольких тематических проектах по миру Вестероса. Их, как минимум, три. Некоторые из них будут основаны на собственных работах писателя, другие — на творчестве других авторов. В планах автора также создать видеоигру по мотивам саги.

Кроме того, писатель ведет работу над двумя оставшимися романами цикла. Ожидается, что их объем составит около 3 тыс. страниц.

«Люди спрашивают у меня, как все это закончится? Это будет такой же финал как в телесериале? Или другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — ответил автор.

В своих книгах Мартин пообещал более детально раскрыть второстепенных персонажей и познакомить читателей с теми героями, которых они никогда не встречали. «И, да, будут единороги. В некотором роде», — добавил Джордж Мартин.