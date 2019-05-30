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Сын Рамзана Кадырова сыграл в турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

14:24 30.05.2019
Сын Кадырова снялся в сериале Воскресший Эртугрул
Адам Кадыров. Стоп-кадр с видео
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Одиннадцатилетний отпрыск главы Чечни Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

Информация об этом исходит от первых лиц Чеченской республики. «Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых!», - цитирует Интерфакс заместителя председателя правительства республики Султан Тагаев,

Кроме того, о съемках в интервью «Чечен-Инфо» также сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он напомнил, что Адам Кадыров отлично учится в школе, активно занимается спортом и на съемках также «показал все свои способности с лучшей стороны».

«Воскресший Эртугрул» - исторический приключенческий сериал о тюрках-огузах. Его действие происходит в XIII веке. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который был основателем Османской империи.
 

Темы: Чечня, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 15:22
Гость: Zahar

Бедный русский народ,который обдирают
путинские олигархи,ещё должен содержать
кавказких эртугрулов.
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