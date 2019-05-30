Сын Рамзана Кадырова сыграл в турецком сериале «Воскресший Эртугрул»

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Одиннадцатилетний отпрыск главы Чечни Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

Информация об этом исходит от первых лиц Чеченской республики. «Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых!», - цитирует Интерфакс заместителя председателя правительства республики Султан Тагаев,

Кроме того, о съемках в интервью «Чечен-Инфо» также сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он напомнил, что Адам Кадыров отлично учится в школе, активно занимается спортом и на съемках также «показал все свои способности с лучшей стороны».

«Воскресший Эртугрул» - исторический приключенческий сериал о тюрках-огузах. Его действие происходит в XIII веке. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который был основателем Османской империи.

