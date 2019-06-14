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Украинский режиссер уличил создателей «Чернобыля» в плагиате

16:07 14.06.2019
Украинский режиссер уличил создателей «Чернобыля» в плагиате
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер из Украины Андрей Приймаченко считает, что создатели сериала «Чернобыль» использовали его ролик.

В 2013 году кинематографист загрузил видео на YouTube с визуализированной расшифровкой разговора диспетчеров, которую показали в первой серии, сообщает Лента.Ру. Режиссер подчеркнул, что пока он не обращался к юристам по этому вопросу, так как надеется, что команда сериала свяжется с ним самостоятельно. ««Мое видео — одно из первых по запросу в Google, под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения на использование, я бы был не против, лишь попросил бы указать авторство», — недоумевает режиссер. – Я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте».

Исполнительный продюсер киевской компании Radioaktive Film Евгения Яцута заявила, что они занимались решением подобных вопросов и получили разрешение на использование видео от дирекции музея Чернобыля в Киеве. Она добавила, что видео появлялось на разных страницах, и выразила предположение, что оно было создано еще во времена СССР. При этом Приймаченко подчеркнул, что у него есть исходный файл, так как он является автором.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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