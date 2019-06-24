Историческая драма «Курск» запрещена в украинском прокате

15:08

В понедельник 24 июня стало известно, что экшн-драма «Курск» продюсера Люка Бессона и режиссера Томаса Винтерберга не выйдет в Украине.

Франко-бельгийскую драму, повествующую о затонувшей в августе 2000-го российской подводной лодке, украинцы посчитали пропагандистской. «Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины», подпадают под запрет любые фильмы (аудиовизуальные произведения), «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта», - говорится в пресс-релизе прокатчиков, поступившем в редакцию KM.RU.

В России картина уже получила прокатное удостоверение и выйдет в прокат по плану 27 июня. «Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск», - рассказал министр культуры Владимир Мединский ТАСС. – Хотя ряд экспертов призывали это не делать <...> Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

