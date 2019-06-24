]]>
]]>
Главная Кино Новости

Историческая драма «Курск» запрещена в украинском прокате

15:08 24.06.2019
Историческая драма «Курск» запрещена в украинском прокате
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

В понедельник 24 июня стало известно, что экшн-драма «Курск» продюсера Люка Бессона и режиссера Томаса Винтерберга не выйдет в Украине.

Франко-бельгийскую драму, повествующую о затонувшей в августе 2000-го российской подводной лодке, украинцы посчитали пропагандистской. «Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины», подпадают под запрет любые фильмы (аудиовизуальные произведения), «в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и т.д. любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта», - говорится в пресс-релизе прокатчиков, поступившем в редакцию KM.RU.

В России картина уже получила прокатное удостоверение и выйдет в прокат по плану 27 июня. «Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск», - рассказал министр культуры Владимир Мединский ТАСС. – Хотя ряд экспертов призывали это не делать <...> Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2019, 18:23
Гость: В России картина уже получила прокатное удостоверение

Тогда все ясно.
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.