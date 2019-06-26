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Пушков дал отповедь Кикабидзе за антироссийские выпады

13:08 26.06.2019
Кикабидзе порадовался тому, что русские туристы не отдохнут в Грузии
Вахтанг Кикабидзе. Фото с сайта kino-teatr.ru
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе допустил очередные антироссийские выпады.

С 2008-го после грузино-осетинского конфликта певец принципиально не ездит в Россию. А теперь порадовался тому, что наши туристы не будут отдыхать в Грузии. «Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают, - заявил певец в интервью «МК». – А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?.. Не мы это придумали, к сожалению».

В политическом кризисе в Грузии Кикабидзе привычно винит русских: «Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось».

Слова грузинского певца вызвали бурную реакцию в России. Сенатор Алексей Пушков отметил, что актер пытается выдать враждебность к России за «мораль», а его высказывания назвал «обычными мантрами грузинского националиста». «Он вам не Мимино», — написал Пушков в твиттере.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2019, 22:53
Гость: да

В этом Кикабидзе сродни Шеварднадзе - не чета Джугашвили.
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