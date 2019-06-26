Пушков дал отповедь Кикабидзе за антироссийские выпады

13:08

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе допустил очередные антироссийские выпады.

С 2008-го после грузино-осетинского конфликта певец принципиально не ездит в Россию. А теперь порадовался тому, что наши туристы не будут отдыхать в Грузии. «Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают, - заявил певец в интервью «МК». – А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?.. Не мы это придумали, к сожалению».

В политическом кризисе в Грузии Кикабидзе привычно винит русских: «Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось».

Слова грузинского певца вызвали бурную реакцию в России. Сенатор Алексей Пушков отметил, что актер пытается выдать враждебность к России за «мораль», а его высказывания назвал «обычными мантрами грузинского националиста». «Он вам не Мимино», — написал Пушков в твиттере.

