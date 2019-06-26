Скончался режиссер «Праздника непослушания» Валерий Харченко

14:04

Режиссер и актер Валерий Харченко умер в Москве на 82-м году жизни.

Артист резко почувствовал себя плохо 25 июня, его жена оперативно вызвала скорую, однако спасти его не удалось, сообщает РЕН ТВ. Долгое время Харченко боролся с серьезным заболеванием, а в последние годы жил в доме ветеранов кино. Точная причина смерти не раскрывается.

Валерий Харченко — выпускник режиссерского факультета ВГИКа, был ассистентом Андрея Тарковского на съемках фильма «Зеркало». Среди его режиссерских работ — ленты «Война окончена. Забудьте...», «Времена не выбирают», «Праздник непослушания». Он также сыграл в картинах «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима» и «Зарубки на память».

В 2002 году Харченко было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

