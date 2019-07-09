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Автор музыки к фильму «Такси-блюз» выступит в Москве

11:00 9.07.2019
Автор музыки к фильму «Такси-блюз» выступит в Москве
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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В Москве на одной сцене Владимир Чекасин и Владимир Тарасов, мэтры, столпы и две равновеликие величины современного российского и мирового джаза.

Концерт пройдет в клубе «16 Тонн» 11 июля. Чекасин, композитор культовой картины-лауреата Каннского кинофестиваля «Такси-блюз» с Петром Мамоновым выступит вместе со своим многолетним соратником и лауреатом премии «Триумф» Тарасовым, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Оба с 70-х годов известны широкой аудитории в составе легендарного советского трио ГТЧ, а позже и проектами с другими классиками жанра, а также художниками, режиссёрами и артистами: Павлом Лунгиным, Ильей Кабаковым, Венедиктом Ерофеевым, Сергеем Курёхиным и Борисом Гребенщиковым.

Неверно загонять дуэт Чекасин-Тарасов под какие-то жанровые рамки, ведь всё, что они делают на сцене, давно вышло за пределы любых музыкальных шаблонов и условностей. Экспериментаторы и новаторы, оказавшие огромное влияние на российскую джазовую сцену, учителя многих и многих успешных российских музыкантов, они очень редко собираются вместе, тем более – в Москве.

Запас идей у Владимиров – неисчерпаем, а энергии у недавних 70-х летних юбиляров хватит на десяток-другой полноценных бэндов и еще пару оркестров.
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки
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