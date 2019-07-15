Сокуров объявил о закрытии своего фонда из-за разногласий с Минкультом

11:28

Режиссер Александр Сокуров принял решение закрыть некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление кинематографиста.

Сакуров пояснил агентству, что причиной закрытия фонда стали "общие внешние обстоятельства, недружелюбность и агрессивность по отношению ко мне министерства культуры РФ".

"Мы больше не можем в таких условиях существовать", - добавил он.

В Минкульте заявили, что не знают о причинах решения Сокурова.

"Честно говоря, я абсолютно не знаю, пока не слышала, что Сокуров закрывает свой фонд. В свое время действительно у нас была оказана поддержка нескольким проектам фонда, но причин, почему сейчас закрывается фонд, я к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод. И влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может", - сказала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Фонд Александра Сокурова был создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве.

В декабре прошлого года полиция и ФСБ приходили в фонд с обысками, однако никаких нарушений не нашли. Сокуров заявлял, что проверка стала результатом доноса от бывшего сотрудника фонда. Он также добавлял, что ФСБ проявляет "особенное внимание" к фонду после того, как в 2016 году Сокуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.