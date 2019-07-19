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Скончалась актриса сериала «День рождения буржуя» Валентина Зимняя

15:14 19.07.2019
Скончалась актриса сериала «День рождения буржуя» Валентина Зимняя
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Советская актриса Валентина Зимняя умерла в четверг на 92-м году жизни.

Народная артистка УССР Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области, сообщает 5-tv.ru. Изначально будущая актриса поступила на медицинский факультет, но по совету своей бывшей учительницы русской литературы отправилась на дополнительный набор в Киевский театральный институт, который окончила в 1950 году.

С тех пор работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра имени Кобылянской. Сыграла более 60 главных ролей. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения. С 1973 года совершила восемь самостоятельных выпусков.

Валентина Зимняя снялась в трех фильмах: «Волчица», «Марианна» (1967) и «Платон мне друг» (1980). В 2000-х годах играла в эпизодах сериалов «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!», «Возвращение Мухтара».
 

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