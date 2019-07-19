«Ночи белые»: увидеть, как берет разбег душа

Короткометражный фильм Николая Барабанова «Ночи белые» начал свой путь к зрителю

В карельской деревне дедушка с внуком Сашей собираются поздним вечером на рыбалку. Стоят белые ночи, а это значит – самое время предаться философским размышлениям о смысле всего сущего. Дедушка пытается передать внуку нехитрые базовые вещи – чем еще люди живы. Мальчик осторожно проявляет привычный для своих лет скепсис и как-то даже не задумывается, что эта вполне будничная встреча может стать для обоих последней.

Несмотря на скромный 16-тиминутный хронометраж, лента чудесным образом вмещает в себя всё, что нам надо знать о жизни и смерти. Происходит это благодаря православной притчевой форме, присутствующей в «Ночах белых» ненавязчиво – имплицитно. Неслучайна попытка режиссера объяснить суть бытия через ситуацию рыбалки, ведь и первые апостолы были ловцами рыбы, которая к тому же символизирует Иисуса Христа. Присутствуют в фильме и чайки – олицетворение души, которая, питаясь земными благами, должна не отяжелеть, чтобы суметь в нужный момент воспарить к своему Творцу. Всё, как в песне «Алисы» «Веретено»: «Увидеть, как берет разбег душа».

Режиссер Николай Барабанов известен как один из основателей группы «АНКЛАВ», входившей в московскую «Рок-коммуну». На рубеже веков это объединение служило здоровой альтернативой форматному, конформистскому и аполитичному року. Помимо «АНКЛАВа», в «Рок-коммуну» входили «Эшелон», «Разнузданные волей», Вис Виталис… Отрадно, что и в наше время тотальной разобщенности их пути не разошлись.

Так, лидер группы «Разнузданные волей» Алексей Кольчугин выступил автором музыки к «Ночам белым». Поучаствовать в проекте ему предложил непосредственно Николай Барабанов: «Конечно, мне было интересно попробовать себя, ибо в музыке я стараюсь быть достаточно разноплановым композитором - и те задачи, которые обрисовал мне режиссер, меня заинтересовали, - рассказал нам Алексей Кольчугин. – Но окончательной "точкой принятия решения" стало ознакомление со сценарием: уже на этом этапе стало понятно, что работа задумана серьёзная - и "планка творческая" высока. Тем более, предстояла поездка в Карелию на съёмки фильма, чтобы "впитать атмосферу" этой земли и непосредственно самой локации, связанной с двумя основными героями фильма - и это был потенциально очень интересный опыт. "Значит, нам туда дорога!" - решил я».

Основную задачу Кольчугину обрисовал сам режиссер. «С самого начала: в целом, конечно, и оттенить, и подчеркнуть различные сцены, но главное - помочь зрителю погрузиться в атмосферу фильма, - поясняет Кольчугин. – В идеале зритель не просто следит за сюжетом и диалогами героев - он как бы становится соучастником фильма, заходит внутрь картинки, созерцает виды Восточной Карелии, наблюдает за кормлением чаек, за закатом над рекой... И этим ощущениям должна была способствовать музыка».

В финале фильма звучит народный духовный стих «Спи со Христом» в исполнении Валентины Надеждиной. «Николай сразу заявил, что в конце фильма планирует поставить колыбельную, спетую в один голос "а капелла", без музыки, - продолжает Кольчугин. – И даже напел мне ее в общих чертах - а я, на всякий случай, набросал короткую музыкальную тему по ее мотивам - так что корреляция произошла уже в процессе работы над музыкой (эта тема, кстати, вошла-таки в фильм).

Но с записью колыбельной возникли проблемы - и в первую версию фильма в качестве фона под титры вошла другая музыкальная тема. Слов этой колыбельной я не знал - и, в целом, христианская, православная "линия" в сценарии не подчеркивалась. Однако, хорошо зная Николая, его нравственные и религиозные убеждения, я не удивился, когда, наконец, услышал колыбельную в финальной версии фильма. На мой взгляд, все встало на свои места - и эта колыбельная поставила нужную точку в этой истории».

Фильм «Ночи белые» должен был выйти еще около черытех лет назад, но работа над ним затянулась из-за финансовых сложностей. «Создавалась картина долго, - говорит Кольчугин. – Я присутствовал на съемках - и видел, с каким энтузиазмом работали ребята (кстати, к фильму были привлечены настоящие профессионалы!), но проблемы возникали самые разные. Однако, несмотря ни на что, работу удалось закончить - и когда я увидел тизер, первые наброски - я сначала даже не поверил, насколько качественно все отснято и сделано. Ну, а первая версия монтажа меня, можно сказать, поразила... Даже не верилось поначалу, что я видел съемки своими глазами, участвовал в этом процессе...

Свое впечатление именно о фильме рассказывать не хочется - его все же нужно смотреть! Но хочется отметить работу всего коллектива без исключения. Все выкладывались, все работали на энтузиазме, что называется - "за идею". Но особенно хочу отметить работу оператора - картинка получилась великолепная».

Фото с официальной страницы фильма ВКонтакте