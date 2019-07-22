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Сериал «Воронины» завершат после десяти лет существования

13:25 22.07.2019
Сериал «Воронины» завершат после десяти лет существования
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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В Москве заканчиваются съемки 24-го сезона сериала «Воронины», которые поставят точку в ситкоме.

Сенсационную новость распространила пару дней назад в своем инстаграме исполнительница одной из главных ролей Веры Екатерина Волкова. «Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне, - написала она. - У кого-то осталось ещё пару смен, у кого-то сегодня была уже крайняя. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда «въедут» новые жильцы, снимать новый проект. До этого дня были смутные чувства по случаю скорого окончания Ворониных. Столько раз говорили: «Всё, больше не будет продолжения, крайний сезон!», все герои переглядывались и смеялись, не воспринимая всерьёз, ведь по итогу снимались новые серии. Да ведь и как не снимать, когда столько людей любит и смотрит наш сериал спустя 10 лет! Но на днях, когда мы с Егором (он же Костя) пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть и растерянность».

Актриса добавила, что еще несколько финальных сцен будут сняты до конца лета в Сочи и пообещала, что «финальный сезон будет очень смешным и трогательным». Дату премьеры она пока не назвала, но, вероятно, последний сезон будет показан в новом телесезоне на СТС.

«Воронины» стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда», а после 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь. Первая серия «Ворониных» появилась на свет 16 ноября 2009 года: за 10 лет в эфире было показано 23 сезона и снято более 500 серий. Героями ситкома в разное время становились популярные актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены и комментаторы, среди которых Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Глюкоза, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Римма Маркова, Ляйсан Утяшева, Алёна Свиридова, Дмитрий Губерниев, Николай Валуев и другие. В 2017 году «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий адаптированный сериал в мире.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 14:54
Гость: Наталия

не смотрела ни одной серии. Да что там - ни минуточки! Не думаю, что что-то потеряла, напротив, сохранила время для полезных дел.
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