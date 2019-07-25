Микки Рурку предложили сыграть в фильме Барецкого «Брат-3»

17:22

Американский актер Микки Рурк может исполнить роль бандита в криминальной комедии Стаса Барецкого "Брат-3", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Ранее Барецкий анонсировал работу над картиной "Брат-3". Съемки планируется начать в конце июля, значительную часть ролей исполнят малоизвестные актеры.

По словам представителей Барецкого, он лично связываля с Рурком и обсудил все детали планируемой роли. Гонорар именитого актера составляет 300 тысяч долларов за два съемочных дня.

Рурку предложено сыграть роль бандита, который "крышует" казино. Сейчас ведутся переговоры по поводу подписания контракта, после чего артист будет готов прилететь в Россию для съемок. Предполагается, что это случится в конце лета.

Согласно сюжету, главным героем фильма станет младший брат Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу. Также в картине появится девушка-киллер, убивающая звезд шоу-бизнеса. Съемки пройдут в Красногорске.

Ранее организаторы объявляли об участии в проекте балерины Анастасии Волочковой и музыканта Сергея Шнурова, артисты эту информацию опровергли.