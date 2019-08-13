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Похищен личный автомобиль актера Дмитрия Лысенкова

12:55 13.08.2019
Похищен личный автомобиль актера Дмитрия Лысенкова
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Неизвестный злоумышленник угнал у жителя Петербурга – актера Дмитрия Лысенкова – автомобиль.

Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. «Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage», - говорится в релизе пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В данный момент идет обсуждение возможности возбуждения уголовного дела.

37-летний Дмитрий Лысенков на протяжении долгих лет входилв число ведущих артистов Александринского театра Санкт-Петербурга. Снимался в фильмах «Сталинград», «Мажор-2», «Куприн», «Демон революции», «Союз спасения», «Улицы разбитых фонарей-8» и др.
 

Темы: Автоподставы и угоны автомобилей в России, Чрезвычайные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 15:40
Гость: гость

Сталинград говорите?Как сказал Меньшов - пасквиль.Полностью согласен.А актеры - пасквилисты!Ничего святого,только бабки!
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